Оккупанты хотят провести мобилизацию в Горловке для восполнения потерь — Генштаб 15 марта, 08:01 Оккупанты хотят мобилизовать 500 человек в Горловке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченной Горловке Донецкой области российские оккупанты хотят мобилизовать около 500 человек из тех, кого ранее признали непригодным к военной службе.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 15 марта.

«Оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, которые временно выведены из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности», — говорится в сообщении.

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Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе, отметили в Генштабе.

Кроме того, около 90 военнослужащих армии РФ, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Горловки, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВВК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.

Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что в городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки, а темпы российской мобилизации растут.