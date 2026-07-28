«Других вариантов нет». Украина будет вынуждена усиливать меры мобилизации — Грабский назвал причины
Тренировка бойцов 28-й ОМБр на полигоне (Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода / Facebook)
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире Radio NV , что Украине придется усилить меры по привлечению людей в армию на фоне того, что российский диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию в РФ после выборов и привлечь дополнительных солдат из Северной Кореи.
Сергей Грабский
Знаете, я понимаю, что могу в очередной раз нарваться на критику, но нужно понимать следующее: основа любой армии — это люди.
Как бы мы ни стремились к механизации и цифровизации нашего войска, основу армии составляют люди. В связи с этим мы будем вынуждены усиливать мобилизационные меры, одновременно развивая [наше войско технологически]. Ведь мы физически не можем достичь того же уровня мобилизации, который может позволить себе Российская Федерация. [Поэтому необходимо развивать, в частности,] средства поражения и средства достижения победы в этой войне, включая средства поражения большой дальности.