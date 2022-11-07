Четвертый раз. Продлят ли в Украине общую мобилизацию до конца года

7 ноября, 16:23
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Мобилизация в Украине — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Мобилизация в Украине — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены 24 февраля после полномасштабного вторжения России.

Сначала их ввели сроком на 30 дней, однако в связи с военными действиями, мобилизацию и военное положение несколько раз продлили: 26 марта по 25 апреля, позже еще на 90 суток — до 25 августа, а затем до 21 ноября. В дальнейшем ее, скорее всего, снова продолжат, хотя официальной информации по этому поводу пока нет. Для ее продления до конца ноября Верховная Рада должна принять новый закон о продлении военного положения и мобилизации.

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Во время мобилизации призывают лиц в четыре очереди, утвержденные Верховной Радой 3 марта 2022:

  • Военнослужащие с опытом ветераны АТО и ООС до 40 лет.
  • Военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.
  • Военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн.
  • Другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

В то же время, призывать лиц также могут вне их очереди, если специальность личности сейчас нужна на фронте.

Напомним, во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.

Ранее НВ рассказывал, какие основания считаются законными для получения отсрочки от мобилизации. Они могут предоставляться на основе семейного положения призывника, его состояния здоровья или вида деятельности. Детальнее с этим можно ознакомиться по ссылке.

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Многие вопросы вызывает тема мобилизации женщин в Украине. Пока в Украине все женщины могут стать военнослужащими по собственному желанию, а в обязательном порядке на учет должны становиться только медики.

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Отсрочку могут получить работники, забронированные предприятиями, на которых они работают. НВ собрал всю информацию об этом процессе. Также недавно появилась информация, что бронирование будет осуществляться по новым правилам. Рассказывали об этом здесь.

Также НВ рассказывал, какие болезни являются веские причины для предоставления лицу отсрочки от мобилизации во время военного положения. Большинство лиц, непригодных к службе в мирное время, ограничено годными или полностью годными во время войны.

Также напоминаем, какие льготы получают украинские военнослужащие в 2022—2023 годах.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Мобилизация Военное положение Призыв

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