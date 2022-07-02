Действительно ли детей отдадут родственникам. Что известно о мобилизации женщин в Украине — опровергаем фейки

2 июля, 05:14
Что известно о мобилизации женщин во время войны в Украине (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Что известно о мобилизации женщин во время войны в Украине (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Украине во время всеобщей мобилизации могут быть призваны в ряды армии все военнообязанные граждане — и мужчины, и женщины. В то же время, в обществе распространено много фейков по призыву женщин на военную службу.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Они опровергли наиболее распространенные примеры дезинформации населения о принудительной мобилизации женщин во время войны в Украине.

Видео дня

Мобилизация женщин в Украине — распространенные фейки

Читайте также:

Российские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos) Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине — Центр противодействия дезинформации

Фейк: «Слышал, что женщин от 18 до 60 лет будут забираться в армию, а потом на войну!»

Взятие на учет женщин должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021 г. № 313.

Фейк: «Женщин, у которых есть дети, также заберут в армию, а детей отдадут родственникам»

Женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

Фейк: «Я сам видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?»

Взятие на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту.

В Украине количество женщин-военнослужащих — одна из самых больших в мире. НВ регулярно рассказывает истории женщин, которые бок о бок с собратьями и сестрами защищают Украину на фронте.

Читайте также:

«А не добровольно могут забрать?»

В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Читайте также:
«Действует другой указ». Что известно о мобилизации женщин во время военного положения

Напомним, ранее НВ пообщался с адвокатом Наталией Фещик по военному учету женщин и их призыву на военную службу. Она объяснила, что изменится после выхода новой редакции приказа Камбина, когда вступят в силу эти изменения и какими будут правила для военнообязанных женщин.

Известно, что военнообязанные женщины, которые не станут на военный учет, могут получить наказание за уклонение от приказа. Правозащитница рассказала, как женщинам стать на военный учет и какие документы для этого нужно.

Также ранее НВ рассказывал, в каких случаях женщины могут мобилизовать в ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/tztdXhdzWes
Читайте также:
Редактор: Лилия Витюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Женщины Призыв Война в Украине

Эксклюзивы НВ

Вячеслав Халанский: «Выгорание влияет на все сферы нашей жизни» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
В новой действительности. Как распознать выгорание и справиться с ним
Вячеслав Халанский
1 июля Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца омбудсманом (Фото:ВРУ)
Смотрите, кто пришел /
Кто такой Дмитрий Лубинец и почему парламент назначил его омбудсманом вместо Людмилы Денисовой
1 июля, 20:08
Политика
Конец изобилия: Россия уже сейчас продает свою нефть со скидкой 30%, а дальше она вообще перестанет пользоваться спросом (Фото:Коллаж НВ)
Нефтяной игле Путина пришел конец /
Почему война и эмбарго добьют русскую нефть, и даже Китай не спасет, — авторитетный эксперт
1 июля, 14:32
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X