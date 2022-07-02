Действительно ли детей отдадут родственникам. Что известно о мобилизации женщин в Украине — опровергаем фейки 2 июля, 05:14 Что известно о мобилизации женщин во время войны в Украине (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Украине во время всеобщей мобилизации могут быть призваны в ряды армии все военнообязанные граждане — и мужчины, и женщины. В то же время, в обществе распространено много фейков по призыву женщин на военную службу.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Они опровергли наиболее распространенные примеры дезинформации населения о принудительной мобилизации женщин во время войны в Украине.

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Мобилизация женщин в Украине — распространенные фейки

Фейк: «Слышал, что женщин от 18 до 60 лет будут забираться в армию, а потом на войну!»

Взятие на учет женщин должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021 г. № 313.

Фейк: «Женщин, у которых есть дети, также заберут в армию, а детей отдадут родственникам»

Женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

Фейк: «Я сам видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?»

Взятие на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту.

В Украине количество женщин-военнослужащих — одна из самых больших в мире. НВ регулярно рассказывает истории женщин, которые бок о бок с собратьями и сестрами защищают Украину на фронте.

«А не добровольно могут забрать?»

В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Напомним, ранее НВ пообщался с адвокатом Наталией Фещик по военному учету женщин и их призыву на военную службу. Она объяснила, что изменится после выхода новой редакции приказа Камбина, когда вступят в силу эти изменения и какими будут правила для военнообязанных женщин.

Известно, что военнообязанные женщины, которые не станут на военный учет, могут получить наказание за уклонение от приказа. Правозащитница рассказала, как женщинам стать на военный учет и какие документы для этого нужно.

Также ранее НВ рассказывал, в каких случаях женщины могут мобилизовать в ВСУ.

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