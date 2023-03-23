12 специальностей. Кто из украинок должен стать на военный учет и когда будет мобилизация женщин 23 марта, 13:12 Как происходит мобилизация женщин в Украине — список специальностей, постановка на учет и призыв (Фото:Минобороны)

В Украине были установлены правила военного учета для женщин. Украинки могут быть мобилизованы по собственному желанию. Какие правила учета и мобилизации женщин действуют сейчас, и призывают ли украинок в ряды Сил Обороны.

С 5 января 2023 года в Украине действует Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержденный Постановлением КМУ № 1487. Он предусматривает, что женщины с медицинской специальностью будут поставлены на военный учет, однако с 2026 года, а не с момента начала его действия.

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Порядок упрощает учет женщин медицинских специальностей. Кроме того, с 2026 года женщины других специальностей, родственных военным, могут становиться на военный учет только добровольно.

«До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность – единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии только в добровольном порядке», — подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр на телемарафоне.

Кроме того, мобилизации женщин на данный момент не происходит, а последние изменения в законодательстве предусматривают только добровольную мобилизацию или призыв как женщин с медицинской специальностью, так и с другими, которые добровольно захотят встать на учет.

Трудоустройство женщин с медицинскими специальностями

Статья 51 Порядка предусматривает, что с 2027 года женщины с медицинской специальностью, не состоящие на военном учете, не смогут устроиться на работу.

Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих ТЦК и не получили приписное удостоверение к утверждению этого Порядка, могут трудоустроиться как военнообязанные до конца 2026 года.

Для постановки на учет руководители органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности сообщают ТЦК о работающих у них женщинах, имеющих медицинское и фармацевтическое образование и не состоят на военном учете.

Не трудоустроенные женщины с определенными специальностями до конца 2026 должны стать на военный учет в ТЦК самостоятельно.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, кроме медицинских и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных только по их собственному желанию. Стоят ли они на военном учете или не стоят – не влияет на их трудоустройство.

Кого из женщин и когда берут на военный учет

С 2026 года военный учет женщин становится обязательным для всех имеющих медицинскую и родственную специальность. В частности, порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов по постановлению № 1487 предусматривает взятие женщин на военный учет во время обучения на последнем курсе медицинского вуза.

Профессиональные и профессионально-технические заведения по медицинским специальностям, где учатся женщины, за два месяца до окончания обучения представляют списки с выпускницами в ТЦК на территории ответственности которых они находятся.

ТЦК по Порядку обязаны хранить списки, поступающие от учебных заведений в отношении женщин, получающих образование по медицинской или фармацевтической специальности в течение 10 лет.

После подачи списков выпускниц женщины должны явиться в ТЦК и стать на учет. По спискам выпускниц оформляются временные удостоверения военнообязанного ( без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Женщины прибывают в ТЦК, на территории которого находится учебное заведение для получения временных удостоверений, срок действия 30 дней. После получения этих удостоверений женщины в семидневный срок по их получению прибывают в ТЦК по месту регистрации и становятся на военный учет.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных происходит после прохождения военно-врачебной комиссии, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Мобилизация женщин ― список медицинских специальностей, подлежащих учету

В Украине список специальностей для военного учета и мобилизации женщин был вписан в Приказе Минобороны №313, однако сокращен изменениями в законодательство в конце 2022 года. В частности, учет предусмотрен только для женщин с медицинской специальностью.

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы, входят следующие:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации ( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины кроме медицинских сестер); профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники ( лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства; другие профессионалы в области медицины ( кроме сестринского дела и акушерства);

кроме сестринского дела и акушерства); стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники ( стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

Полный список всех медицинских специальностей, по которым нужно стать на учет женщинам, можно увидеть на сайте Верховной Рады.