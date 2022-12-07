Непростые условия службы. Кого из женщин призывают в Украине и какие должности у них в ВСУ 7 декабря, 08:15 Мобилизация женщин в Украине — кого мобилизуют и добровольная ли служба (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Осенью Верховная Рада определила особенности мобилизации женщин во время войны. Представительство военном руководстве объяснило, как сейчас призывают женщин в Украине.

Закон О воинской обязанности и военной службе определяет службу женщин в армии. После внесения поправок Законом № 6482, мобилизация и служба в армии для женщин добровольна, а военный учет обязательный для одной рабочей сферы. Специалистки других сфер могут служить только добровольно.

Видео дня

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил НВ, кто из женщин может быть призван и кем сейчас они служат в Украинской армии. В армии есть как мобилизованные женщины, так и добровольцы.

«Женщин могут мобилизовать, но пока в этом нет острой необходимости. Они могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Такие, конечно, есть. У нас проходит службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении до войны их было гораздо больше, где-то до 10%, возможно даже больше», ― говорит он.

Это связано с тем, что за 9 месяцев увеличилось количество личного состава войск за счет мобилизации. Поэтому преимущественно женщины сейчас служат на руководящих должностях, поскольку пришли на службу до 2022 года.

«В связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут к вооруженным силам, и если они полностью отвечают всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины-командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и т. д. », — объясняет Роман Горбач.

Как указано в законе и приложениях к нему, для женщин существует список профессий, соответствующих боевым специальностям, но они могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Однако на военный учет должны стать женщины-медработники, профессии которых указаны в приложении. Это не значит мобилизацию — по законодательству, она у женщин добровольная, и существуют правила бронирования на работе.

Мобилизация женщин — кто должен стать на учет с медицинской специальностью

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы, входят следующие:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины ( кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники; вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации ( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины кроме медицинских сестер); профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники ( лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства; другие профессионалы в области медицины ( кроме сестринского дела и акушерства);

кроме сестринского дела и акушерства); стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники ( стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.