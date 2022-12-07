Непростые условия службы. Кого из женщин призывают в Украине и какие должности у них в ВСУ

7 декабря, 08:15
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Мобилизация женщин в Украине — кого мобилизуют и добровольная ли служба (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Мобилизация женщин в Украине — кого мобилизуют и добровольная ли служба (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Осенью Верховная Рада определила особенности мобилизации женщин во время войны. Представительство военном руководстве объяснило, как сейчас призывают женщин в Украине.

Закон О воинской обязанности и военной службе определяет службу женщин в армии. После внесения поправок Законом № 6482, мобилизация и служба в армии для женщин добровольна, а военный учет обязательный для одной рабочей сферы. Специалистки других сфер могут служить только добровольно.

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Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил НВ, кто из женщин может быть призван и кем сейчас они служат в Украинской армии. В армии есть как мобилизованные женщины, так и добровольцы.

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«Женщин могут мобилизовать, но пока в этом нет острой необходимости. Они могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Такие, конечно, есть. У нас проходит службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении до войны их было гораздо больше, где-то до 10%, возможно даже больше», ― говорит он.

Это связано с тем, что за 9 месяцев увеличилось количество личного состава войск за счет мобилизации. Поэтому преимущественно женщины сейчас служат на руководящих должностях, поскольку пришли на службу до 2022 года.

«В связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут к вооруженным силам, и если они полностью отвечают всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины-командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и т. д.», — объясняет Роман Горбач.

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Как указано в законе и приложениях к нему, для женщин существует список профессий, соответствующих боевым специальностям, но они могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Однако на военный учет должны стать женщины-медработники, профессии которых указаны в приложении. Это не значит мобилизацию — по законодательству, она у женщин добровольная, и существуют правила бронирования на работе.

Мобилизация женщин — кто должен стать на учет с медицинской специальностью

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы, входят следующие:

  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
  • профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;
  • вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
  • другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
  • профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.
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Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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