Новые подробности. Что известно о военном учете женщин в Украине и наказании за уклонение от него 18 августа, 21:22 Военный учет женщин в Украине: стали известны новые подробности (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Вскоре после того, как в Украине в четвертый раз продлили военное положение и общую мобилизацию, стало известно, как будут определять, кто из женщин должен стать на военный учет, и будут ли они наказаны за уклонение от него.

Соответствующая процедура должна заработать в Украине с 1 октября, однако женщины, желающие вступить в армию на добровольной основе, могут не ожидать этой даты.

Кто из женщин должен стать на военный учет

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Весной 2022 года появился обновленный список специальностей, обладая которыми женщины должны встать на военный учет. Первоначальная версия документа делала военнообязанными почти всех гражданок Украины, но впоследствии перечень сократили до 14 позиций.

Список специальностей для военного учета женщин

Инфографика: mukachevo.net

Позже возник вопрос, по каким параметрам будут определять женщин, которые должны стать на военный учет — по полученной специальности или по профессии (КВЭДы в ФЛП, записи в трудовой книжке). Долгое время представители власти не комментировали этот вопрос.

17 августа на брифинге народный депутат от Слуги народа, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что опираться будут на специальность, указанную в дипломе: «[Военный учет касается] женщин, получивших профессиональное образование по специальной специальности. То есть, это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет документ, подтверждающий их уровень квалификации».

Наказание для женщин за уклонение от военного учета

Вениславский во время брифинга объяснил, что к женщинам, которые обязаны встать на военный учет, но оперативно этого не сделают, сразу не будут применять жесткие санкции, но в будущем при уклонении от учета может наступить административная ответственность.

Ранее адвокат Наталья Фещик рассказала, что для женщин, как и для мужчин, за уклонение от военного учета предусмотрена административная ответственность. Также если женщины не станут на военный учет, наказания могут получить их работодатели.

После установления на военный учет женщины официально станут военнообязанными и, как и мужчины, лишатся возможности выезжать из Украины во время военного положения без весомых официальных оснований. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, к установлению на учет женщины не военнообязанны, несмотря на то, что по закону во время мобилизации могут призвать всех годных к службе граждан в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола.

Будут мобилизовать женщин во время войны в Украине

В декабре 2021 г., до начала полномасштабного вторжения России, НВ рассказывал, что после установления на военный учет женщин могут призвать только в случае, если будет объявлено военное положение. В марте 2022 года заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что в настоящее время необходимости мобилизовать женщин нет, но в отдельных случаях их могут призывать по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных ( гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.

Генштаб Украины неоднократно отмечал, что мобилизовать женщин в ВСУ будут исключительно на добровольной основе.

Кстати, во время военного положения военное командование может привлекать гражданских граждан (в том числе женщин и подростков) для выполнения определенных общественно-полезных задач.

Напомним, сейчас в ВСУ служит много женщин, добровольно вступивших в армию. Недавно одна из них, парамедикиня с позывным Ласточка, рассказала, почему больше не просит помощи у государственных фондов, как обеспечивают женщин в армии, об отношении к единственной женщине в подразделении и отношениях с мужчиной на фронте.

Девушка служит в одном подразделении со своим мужем (с позывным Бейкер). Ранее он делился полезными советами для людей, которые готовятся к отправке на фронт и объяснял, почему не стоит общаться с местными и для чего военным летом нужна теплая одежда.

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