Мобилизация женщин в Украине. Кто подлежит мобилизации, как проходит призыв и кто имеет право на отсрочку — все, что известно сегодня 24 октября, 12:44 Как проходит мобилизация женщин в Украине — специальности, процедуры, отсрочка (Фото:Минобороны)

Верховная рада утвердила правила учета и мобилизации женщин в Украине. Рассказываем, какие специальности подлежат мобилизации, как происходит призыв и кто имеет право на отсрочку.

Согласно Закону № 6482 О внесении изменений в статью 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, учет женщин определяется как добровольный. Только медсотрудницы должны встать на учет в центры комплектования.

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Женщины, которые пригодны к прохождению, военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональные заведения (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Все другие женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по желанию могут стать на военный учет в центры комплектования.

Мобилизация женщин ― список специальностей для добровольного учета

Список специальностей, родственных соответствующей военно-учетной специальности, указан в Приказе 07.02.2022 № 35 О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313.

Полный список родственных военно-учетным профессий можно смотреть непосредственно в тексте указа.

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Мобилизация женщин — кто должен стать на учет с медицинской специальностью

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы, входят следующие:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации ( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины кроме медицинских сестер); профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники ( лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства; другие профессионалы в области медицины ( кроме сестринского дела и акушерства);

кроме сестринского дела и акушерства); стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники ( стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

Отсрочка от мобилизации для женщин

Военнообязанные женщины, стоящие на учете в центрах комплектования, не подлежат призыву во время мобилизации, если они в соответствии с Законом о мобилизации:

признаны в соответствии с выводом ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья ( на срок до шести месяцев и повторным прохождением ВЛК);

на срок до шести месяцев и повторным прохождением ВЛК); забронированы на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Отсрочку получают женщины с медицинскими специальностями, которые:

содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет;

имеют на иждивении ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма ІІІ-ІV степени;

имеют на иждивении совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

отвечают за содержание детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

постоянно ухаживают за лицами, которые в этом нуждаются;

являются преподавателями вузов, техникума, колледжа, института, научными сотрудниками, забронированными заведением;

являются сотрудниками государственных служб, указанных в Законе о мобилизации и забронированы в соответствии с требованиями.

Как происходит мобилизация женщин

Военнообязанные женщины получают повестку от военкома или уполномоченного им лица с соответствующими документами, удостоверяющими это лицо и его право о выдаче повестки в установленном Законом порядке.

Появиться в центр комплектования в указанное время с оригиналами документов и оригиналами или заверенными копиями документов, доказывающих право на отсрочку от мобилизации.

После уточнения данных или получить отсрочку от мобилизации или начать прохождение Военно-больничной комиссии. В случае если женщина признана годной к военной службе, она получает соответствующее распоряжение к мобилизации.

Медицинский работник должен сообщить о призыве своего руководителя, предоставить заявление и мобилизационный документ для оформления приказа об освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.