Список снова расширен. Кто из женщин обязан стать на военный учет
Женщины каких профессий будут обязаны встать на военный учет (Фото:Минобороны Украины)
С 1 октября в Украине женщины определенных профессий и специальностей будут обязаны встать на военный учет. Недавно стало известно, что этот список снова был расширен.
В первой редакции приказа Минобороны обнародовало обширный список профессий и специальностей, обладая которыми женщины должны стать на военный учет. Весной 2022 года вышел приказ № 35, существенно сокративший этот перечень.
13 июля Западное межрегиональное управление Министерства юстиции обнародовало новый уточненный перечень специальностей, по которому женщин будут ставить на учет, состоящий из 17 позиций.
Военный учет женщин в Украине — расширенный список
- Химия, химические технологии и инженерия; биология;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;
- Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерияВетеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- Издательство и полиграфия;
- Государственная сохранность;
- Транспортные технологии;
- строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;
- Авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;
- Электроника;
- Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
- Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
- Железнодорожный транспорт;
- Пожарная сохранность.
Пока не известно, как будут определять, принадлежит ли женщина к этому перечню — по диплому о высшем образовании или по фактической профессии на текущий момент.
«Нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь это нигде не регламентировано в документах. Но в целом те, кто изучает эту тему, склонны считать, что это должно быть и образование, и фактическая работа, а если женщина зарегистрирована как ФЛП — КВЕДы, которыми она пользуется. Однако как это должно реализовываться на практике, должны знать сами военкоматы», — прокомментировала адвокат Наталья Фещик.
Напомним, 14 июля Генштаб сообщил, что в Украине женщин будут принимать на военный учет только по собственному желанию. Также в их заявлении предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет через месяц после завершения особого периода (военного положения) в государстве.
Также Генштаб сообщил, что в ВСУ есть потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.
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