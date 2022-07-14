Список снова расширен. Кто из женщин обязан стать на военный учет

14 июля, 21:25
Женщины каких профессий будут обязаны встать на военный учет (Фото:Минобороны Украины)

Женщины каких профессий будут обязаны встать на военный учет (Фото:Минобороны Украины)

С 1 октября в Украине женщины определенных профессий и специальностей будут обязаны встать на военный учет. Недавно стало известно, что этот список снова был расширен.

В первой редакции приказа Минобороны обнародовало обширный список профессий и специальностей, обладая которыми женщины должны стать на военный учет. Весной 2022 года вышел приказ № 35, существенно сокративший этот перечень.

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13 июля Западное межрегиональное управление Министерства юстиции обнародовало новый уточненный перечень специальностей, по которому женщин будут ставить на учет, состоящий из 17 позиций.

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Военный учет женщин в Украине — расширенный список

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  • Химия, химические технологии и инженерия; биология;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;
  • Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерияВетеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • Издательство и полиграфия;
  • Государственная сохранность;
  • Транспортные технологии;
  • строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;
  • Авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;
  • Электроника;
  • Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
  • Железнодорожный транспорт;
  • Пожарная сохранность.

Пока не известно, как будут определять, принадлежит ли женщина к этому перечню — по диплому о высшем образовании или по фактической профессии на текущий момент.

«Нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь это нигде не регламентировано в документах. Но в целом те, кто изучает эту тему, склонны считать, что это должно быть и образование, и фактическая работа, а если женщина зарегистрирована как ФЛП — КВЕДы, которыми она пользуется. Однако как это должно реализовываться на практике, должны знать сами военкоматы», — прокомментировала адвокат Наталья Фещик.

Напомним, 14 июля Генштаб сообщил, что в Украине женщин будут принимать на военный учет только по собственному желанию. Также в их заявлении предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет через месяц после завершения особого периода (военного положения) в государстве.

Также Генштаб сообщил, что в ВСУ есть потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Война в Украине Воинский учет

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