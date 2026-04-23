Работали с «жирными» клиентами. Какой была схема получения взяток работниками ТЦК в Одессе, как их задерживала СБУ и почему это ничего не изменит

Все подробности спецоперации СБУ и перспективы уголовного производства в интервью Radio NV рассказала Анна Карцовник, редактор Думской.

— Что вам известно об этой операции СБУ? Как все происходило?

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— Все начиналось довольно тривиально. Думаю, когда это все начиналось, никто еще не понимал, до чего это дойдет. Потому что начала появляться в наших местных одесских Telegram-каналах информация о том, что на Балковской со стрельбой якобы СБУ задерживает работников ТЦК, якобы за какую-то взятку. Вы знаете, как это бывает, когда кто-то что-то где-то слышал, какие-то есть видео и не очень понятно, что к чему.