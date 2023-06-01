Во время военного положения. Какие выплаты предусмотрены срочникам во время службы и какие изменения предлагают депутаты 1 июня, 16:28 Выплаты военным — получают ли срочники 30 и 100 тысяч гривен и кому назначат по 6 тысяч гривен (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные в Украине во время военного положения получают дополнительные выплаты в 30 или 100 тысяч гривен. Военно-политическое руководство обсуждает условия выплаты 30 тысяч гривен доплат, но депутаты определились с назначением доплаты срочникам. Рассказываем, сколько получают военные срочной службы, и какие доплаты планируют им назначить.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине объявлены 24 февраля 2022 года. Военные срочной службы, которые еще не уволились до этого числа продолжают ее нести в 2023 году. Военные срочной службы не могут уволиться во время военного положения если закончился срок их службы.

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С 24 февраля 2022 года военные срочной службы имели право на выплаты от 30 до 100 тысяч гривен во время военного положения, однако с февраля 2023 года, выплаты не на передовой их лишили.

NV и ОО Юридическая Сотня разбирают, на какие выплаты могут претендовать военнослужащие срочной службы, какие денежные выплаты они получают сейчас.

Выплата 30 и 100 тысяч гривен срочникам

«Сначала это было только вознаграждение до 100 тысяч грн в случае участия в боевых действиях, затем срочники были исключены из исключений по выплате дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен во время военного положения. То есть с марта 2022 года они получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, независимо от участия в боевых действиях», — объясняют эксперты.

С февраля 2023 года дополнительное вознаграждение выплачивается в размере 30 тысяч гривен: военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задачи согласно боевым приказам или распоряжениям, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач (например, отдельные задачи, дежурство на блокпосту и т. д. ).

В отличие от вознаграждения в размере до 100 тыс гривен, такую выплату срочники не могут получать.

Таким образом, все возможные выплаты срочникам, которые не находятся на передовой и не принимают там участие в боевых действиях, в соответствии с постановлением КМУ № 704, размеры должностных окладов, окладов по воинским или специальным званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава рассчитываются, исходя из размера 1762 гривны, и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложению 12. Оно предусматривает тарифные коэффициенты от 0,2 до 0,4. Поэтому и получается сумма от 350 до 700 гривен.

Доплата 6000 тысяч гривен срочникам

Верховная Рада 30 мая приняла за основу проект закона № 9342 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения. Он предусматривает добавление пункта 9 в статью 9, в котором будет предусмотрена новая выплата военным срочной службы.

«Военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере шесть тысяч гривен пропорционально времени прохождения военной службы», — говорится в законопроекте.

Тем же законопроектом остаются доплаты мобилизованным военным и контрактникам от 30 до 100 тысяч гривен, которые выплачиваются по правилам, установленным Кабмином.

Кроме того, курсантам предлагают выплачивать дополнительное вознаграждение в размере — 2350 гривен в месяц. Меняют размер дополнительного вознаграждения — для инструкторов, в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки (10−30 тысяч гривен). Оно тоже будет определяться отдельно — Руководителями сектора безопасности и обороны Украины.