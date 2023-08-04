Военный учет во время войны. Нужно ли менять временное удостоверение в ТЦК и какой у него срок действия
Военный учет и мобилизация: какие есть виды временных удостоверений и надо ли их менять в ТЦК (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине воинский учет по месту жительства осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. ТЦК ставят на воинский учет мужчин и выдают военно-учетные документы. Заменить временное удостоверение, приписное или утраченный военный билет также можно только в ТЦК.
Во время военного положения мужчины обязаны стоять на воинском учете, или стать на него — в случае смены места жительства или, если они по каким-то причинам не стояли на учете до этого. Военнообязанные столкнулись с тем, что кроме приписного или военного билета многие имеют, или уже получили с 2022 года временное удостоверение. В Украине есть несколько видов удостоверений, это связано с тем, как меняли их формат.
В некоторых случаях временное удостоверение заменяют в ТЦК, когда лицо проверяет учетные данные или мобилизуется. В Сети говорят, что нужно также ходить самостоятельно менять временное удостоверение. Приказ МО № 610
Что указано в новых временных удостоверениях
В Приказе есть приложение с примером удостоверения и его описание. Временное удостоверение изготавливается из плотной бумаги и имеет размер 145×210 мм.
На лицевой стороне временного удостоверения находится его номер, фотография владельца размером 35×45 мм, ФИО и данные:
- Дата рождения военнообязанного;
- Воинское звание военнообязанного;
- Состав;
- Профиль военнообязанного;
- Военно-учетная специальность военнообязанного;
- Категория;
- Пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
- Зачисление в запас военнообязанного;
- Необходимость в повторном медицинском освидетельствовании военнообязанного;
- Причина выдачи удостоверения военнообязанному;
На обратной стороне:
- Данные антропометрических измерений военнообязанного;
- Особые отметки относительно военнообязанного;
- Отметки о воинском учет;
- Подпись военного комиссара, печать, дата;
- Подпись владельца об ознакомлении с правилами воинского учета.
Стоит отметить, что временное удостоверение может быть старого образца. Оно все равно должно содержать фото военнообязанного и такие данные:
- по какой причине выдано;
- воинское звание;
- военно-учетная специальность;
- дата рождения;
- название ТЦК;
- ФИО начальника, его подпись;
- дата выдачи;
- дата постановки на учет;
- место для записей.
Кто получает временное удостоверение
Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:
1) взяты на воинский учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
2) утратившие военные билеты (до их получения);
3) не проходили военную службу (учебные сборы) и не имеют военно-учетной специальности;
4) признанные призывными комиссиями:
- непригодными в мирное время;
- ограниченно годными в военное время к военной службе по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения при повторном медицинском осмотре);
5) прибывшие из мест лишения свободы.
6) временное удостоверение выдается военнообязанным-женщинам.
Временное удостоверение военнообязанным, указанным в пунктах 3−6, которые находятся на воинском учете в Службе безопасности Украины, не выдается.
Замена временного удостоверения — когда надо идти в ТЦК
Приказ МО четко определяет, когда надо обращаться в ТЦК для замены временного удостоверения. Замене подлежат временные удостоверения:
- утраченные или испорченные военнообязанными;
- в которых не осталось места для внесения информации.
Исправления во временном удостоверении не допускаются. Изъятие временного удостоверения у военнообязанного осуществляется в порядке, определенном КМУ. Это могут делать районные (городские) ТЦК, СБУ, Служба внешней разведки Украины, другие физические или юридические лица по — в предусмотренном законодательством порядке.
Однако, выдача и уничтожение временных удостоверений проводятся только в порядке, установленном для военных билетов, который определяется Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины для военнообязанных, которые там стоят на учете.
Замена удостоверения в ТЦК — надо ли проходить ВВК
В зависимости от того, на каком основании необходимо заменить временное удостоверение, военнообязанный может заплатить штраф до 850 гривен.
Если мужчина не проходил ВВК в течение пяти лет, после заявления о замене временного удостоверения его могут направить на прохождение ВВК — в соответствии с правилами воинского учета, которые действуют с 5 января 2023 года.