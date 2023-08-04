Военный учет во время войны. Нужно ли менять временное удостоверение в ТЦК и какой у него срок действия

4 августа, 13:12
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Военный учет и мобилизация: какие есть виды временных удостоверений и надо ли их менять в ТЦК (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военный учет и мобилизация: какие есть виды временных удостоверений и надо ли их менять в ТЦК (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине воинский учет по месту жительства осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. ТЦК ставят на воинский учет мужчин и выдают военно-учетные документы. Заменить временное удостоверение, приписное или утраченный военный билет также можно только в ТЦК.

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Во время военного положения мужчины обязаны стоять на воинском учете, или стать на него — в случае смены места жительства или, если они по каким-то причинам не стояли на учете до этого. Военнообязанные столкнулись с тем, что кроме приписного или военного билета многие имеют, или уже получили с 2022 года временное удостоверение. В Украине есть несколько видов удостоверений, это связано с тем, как меняли их формат.

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В некоторых случаях временное удостоверение заменяют в ТЦК, когда лицо проверяет учетные данные или мобилизуется. В Сети говорят, что нужно также ходить самостоятельно менять временное удостоверение. Приказ МО № 610 от 21.11.2017 предусматривает, что выданные ранее этой даты временные удостоверения военнообязанным считаются действительными. В то же время, по Приказу № 610 установлена форма временного удостоверения и сроки его действия.

Что указано в новых временных удостоверениях

В Приказе есть приложение с примером удостоверения и его описание. Временное удостоверение изготавливается из плотной бумаги и имеет размер 145×210 мм.

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На лицевой стороне временного удостоверения находится его номер, фотография владельца размером 35×45 мм, ФИО и данные:

  • Дата рождения военнообязанного;
  • Воинское звание военнообязанного;
  • Состав;
  • Профиль военнообязанного;
  • Военно-учетная специальность военнообязанного;
  • Категория;
  • Пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
  • Зачисление в запас военнообязанного;
  • Необходимость в повторном медицинском освидетельствовании военнообязанного;
  • Причина выдачи удостоверения военнообязанному;

На обратной стороне:

  • Данные антропометрических измерений военнообязанного;
  • Особые отметки относительно военнообязанного;
  • Отметки о воинском учет;
  • Подпись военного комиссара, печать, дата;
  • Подпись владельца об ознакомлении с правилами воинского учета.
Временное удостоверение военнообязанного (Фото: снимок экрана)
Временное удостоверение военнообязанного / Фото: снимок экрана

Стоит отметить, что временное удостоверение может быть старого образца. Оно все равно должно содержать фото военнообязанного и такие данные:

  • по какой причине выдано;
  • воинское звание;
  • военно-учетная специальность;
  • дата рождения;
  • название ТЦК;
  • ФИО начальника, его подпись;
  • дата выдачи;
  • дата постановки на учет;
  • место для записей.

Кто получает временное удостоверение

Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:

1) взяты на воинский учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

2) утратившие военные билеты (до их получения);

3) не проходили военную службу (учебные сборы) и не имеют военно-учетной специальности;

4) признанные призывными комиссиями:

  • непригодными в мирное время;
  • ограниченно годными в военное время к военной службе по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения при повторном медицинском осмотре);
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5) прибывшие из мест лишения свободы.

6) временное удостоверение выдается военнообязанным-женщинам.

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Временное удостоверение военнообязанным, указанным в пунктах 3−6, которые находятся на воинском учете в Службе безопасности Украины, не выдается.

Замена временного удостоверения — когда надо идти в ТЦК

Приказ МО четко определяет, когда надо обращаться в ТЦК для замены временного удостоверения. Замене подлежат временные удостоверения:

  • утраченные или испорченные военнообязанными;
  • в которых не осталось места для внесения информации.

Исправления во временном удостоверении не допускаются. Изъятие временного удостоверения у военнообязанного осуществляется в порядке, определенном КМУ. Это могут делать районные (городские) ТЦК, СБУ, Служба внешней разведки Украины, другие физические или юридические лица по — в предусмотренном законодательством порядке.

Однако, выдача и уничтожение временных удостоверений проводятся только в порядке, установленном для военных билетов, который определяется Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины для военнообязанных, которые там стоят на учете.

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Замена удостоверения в ТЦК — надо ли проходить ВВК

В зависимости от того, на каком основании необходимо заменить временное удостоверение, военнообязанный может заплатить штраф до 850 гривен.

Если мужчина не проходил ВВК в течение пяти лет, после заявления о замене временного удостоверения его могут направить на прохождение ВВК — в соответствии с правилами воинского учета, которые действуют с 5 января 2023 года.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Повестка Воинский учет территориальные центры комплектования ТЦК военно-врачебная комиссия

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