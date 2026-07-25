«Законопроекты уже разработаны». Решетилова заявила, что уклонистам могут ограничить доступ к госуслугам, счетам и передвижению

В Украине подготовили законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации . Среди возможных мер — ограничение доступа к административным услугам и права управления транспортным средством, арест банковских счетов и другие санкции.

Об этом 24 июля заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода.

По её словам, соответствующие законодательные инициативы уже разработаны, однако пока не зарегистрированы в Верховной Раде.

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«Это ограничения в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресты счетов и т. д. Это комплекс мер, который позволит эффективнее проводить розыскные мероприятия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным государственным услугам», — пояснила Решетилова.

Она отметила, что такие меры должны быть частью более широкого подхода, предусматривающего не только ужесточение ответственности для уклоняющихся от мобилизации, но и постепенную демобилизацию военнослужащих, длительное время находящихся на службе.

По словам омбудсмена, такой механизм будет справедливым по отношению к военнослужащим, которые годами выполняют боевые задачи и нуждаются в ротации и замене.

В начале июня Ольга Решетилова сообщила, что за первые четыре месяца работы Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч обращений касательно возможных нарушений прав военнослужащих.

Она также отметила, что около 7% мобилизованных имеют законные основания для получения отсрочки от службы, однако эти права не были учтены. По ее словам, из-за таких случаев государство тратит значительные средства на людей, которые не должны были быть мобилизованы.