Мобилизация в Украине. Учитывают ли ТЦК военно-учетную специальность при призыве 4 июля, 23:02 Мобилизация в Украине: должны ли ТЦК учитывать ВОС во время военного положения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине мобилизация происходит в соответствии с секретными мобилизационными заданиями от высшего военного руководства. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки призывают мужчин от 18 до 60 лет в соответствии с тем, какие специалисты необходимы на фронте и для обеспечения ВСУ.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине предусматривают оперативное привлечение всех ресурсов для обороноспособности страны. Мобилизация военнообязанных проводится в Украине с 24 февраля 2022 года — все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны для защиты страны, если они пригодны по состоянию здоровья.

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Мужчины или женщины, которые уже проходили военную службу имеют учетную специальность, а тем, у кого нет опыта, ее назначают в соответствии с родством с их профессией.

Эксперты из ОО Юридическая сотня объясняют, мобилизуют ли соответственно военной специальности, и как ее меняют.

«Военно-учетная специальность — это как диплом для военнослужащих. Под этим понятием понимают опыт работы, знания, умения и навыки, необходимые для выполнения определенного рода задач и обязанностей военной службы. От подготовки, опыта, знаний и умений военных зависит боеспособность армии. Однако есть ситуации, когда боец имеет военно-учетную специальность, но его должность ее не учитывает», — объясняют юристы.

Что влияет на назначение военного на должность после мобилизации

В соответствии с пунктом 82 Указа Президента О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины военных назначают на должности и перемещают по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, которые определяет Министерство обороны Украины.

Когда военно-учетную специальность не учитывают

Процедуры соблюдаются, если нет дефицита по определенным специальностям или потребности в доукомплектовании частей.

«В условиях военного положения, когда потребность в кадрах особенно обостряется, для доукомплектования Вооруженных сил военных могут назначать на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта», — объясняют юристы.

Назначению на новую должность должна предшествовать подготовка или переподготовка такого военного.

Также, законом предусмотрено назначение не по военно-учетной специальности в связи с доукомплектованием Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта по приобретенному опыту службы на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности.

Такие военнослужащие после назначения их на должность подлежат направлению на подготовку (переподготовку) по новой специальности в установленном порядке.

Еще один случай, когда назначение может проводиться без учета военно-учетной специальности — назначаются по основной или родственной специальности лица рядового, сержантского и старшинского состава на должности сержантского и старшинского состава после объявления решения о проведении мобилизации и с началом действия режима военного положения, с учетом особенностей, определенных разделом VI Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

Можно ли добиться назначения по учетной специальности

Для того, чтобы отстоять свое право на назначение по вашей военно-учетной специальности юристы советуют подать рапорт с просьбой назначить на должность в соответствии с имеющимся ВОСом для более целесообразного использования по специальности и опыту, указать детали вашей ВОС и аргументировать целесообразность назначения.

«Впрочем добавим, что в условиях военного положения в связи с необходимостью доукомплектования по дефицитным специальностям вам могут законно отказать», — подчеркнули юристы.

По статье 112 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008 военнослужащий, который проходит военную службу, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия.

В то же время статья 257 предусматривает, что для доукомплектования Вооруженных Сил Украины в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без согласия военнослужащих.

Статья 83 предусматривает, что для доукомплектования Вооруженных Сил Украины в условиях особого периода военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, которые призываются на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, направляются на курс переподготовки по дефицитным для Вооруженных Сил специальностям.

«Гражданам, имеющим специальные звания или классные чины, после их призыва на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в случае необходимости присваиваются воинские звания в порядке переаттестации с учетом их специальных званий или чинов, уровня образования, опыта службы и соответствия должности, на которую они будут назначены», — предусматривает статья 254.