Среди местных и приезжих. Как проходит мобилизация во Львове 4 июня, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Общую мобилизацию в Украине продлили (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

После начала полномасштабного вторжения значительное количество украинцев, в том числе военнообязанных мужчин, выехали на более безопасные территории Украины. Наибольшее количество внутренних переселенцев принял Львов.

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Во Львове процент мобилизованных мужчин, прибывших из других областей Украины, составляет примерно 10%. Об этом сообщил начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в комментарии для издания Lviv Media.

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Он также отметил, что мероприятия по мобилизации человеческих и транспортных ресурсов на территории Львовской области проводятся в определенных планами объемах и сроках без срывов.

По состоянию на 1 июня, по словам Тищенко, общее количество мобилизованных из Львовской области составляет около 40 тысяч военнообязанных. Больше всего из них были призваны стрелков, пулеметчиков и водителей.

Призыв на военную службу в Украине проводится путем вручения повесток. Не всегда повестка означает немедленную мобилизацию в вооруженные силы - во многих случаях лицам необходимо посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью уточнения данных о себе. К слову, повестку может получить человек с белым билетом.

Закон не определяет место, где может быть вручена повестка, а также тот, кто уполномочен ее вручить. То есть во время военного положения украинцам могут вручать этот документ где угодно, в том числе на блокпостах.

По словам Тищенко, во Львове перестали пользоваться этим способом для призыва военнообязанных: «В Украине во время общей мобилизации повестки могут вручать лично после установления лица в любом месте: по месту жительства, на улице, на блокпостах и рабочем месте. Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится».

Также начальник центра добавил, что неподготовленные военнообязанные, не имеющие опыта прохождения военной службы или подготовки на учебных сборах, сначала отправляются в учебные центры, где проходят курсы подготовки или переподготовки. Военнообязанные, имеющие опыт прохождения военной службы или привлекаемые на учебные сборы раньше, могут быть направлены сразу в воинские части.

Ранее в соцсетях и СМИ ходили сообщения о том, что в Закарпатской области сотрудники военкоматов вместе с полицией выписывают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет — независимо от наличия у них боевого опыта, состояния здоровья или опеки над малолетними детьми. НВ обратился к экспертам, прокомментировавшим правомерность таких действий.

Напомним, ранее НВ рассказывал, в каких случаях женщины могут мобилизовать в ряды ВСУ. Напомним, в декабре 2021 года вышел приказ, утвердивший необходимость того, чтобы украинки в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся представительницами указанных в списке Минобороны профессий, стали на военный учет.

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