Власти российского Владивостока готовятся к массовым протестам — военная разведка

4 ноября, 17:36
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Опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации (Фото:REUTERS)

Опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации (Фото:REUTERS)

Власти российского Владивостока готовятся к массовым акциям протеста из-за противодействия местного населения мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

«Местная власть Владивостока Приморского края России готовится к возможным акциям массового неповиновения. Эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории края», — говорится в сообщении.

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По данным разведки, местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям протеста и усилению полицейского режима в регионе.

Россияне проверят работоспособность систем видеонаблюдения учреждений и организаций в городе и предоставят удаленный доступ к ним представителям правоохранительных органов.

Также предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе.

«Подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение так называемой „специальной военной операции“ и мобилизационных мероприятий на территории края. Причинами такого является проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потерями России в ходе боевых действий», — добавили в разведке.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожили 840 российских оккупантов. Всего с начала вторжения РФ потеряла 74 840 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Владивосток Протесты

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