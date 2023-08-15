Всеобщая мобилизация. Кому вручают повестки в первую очередь на улице и адресно с осени 15 августа, 14:51 Мобилизация: кому будут вручать повестки с осени в Украине, кто может вручать повестку (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Всех мужчин от 18 до 60 лет считают военнообязанными и могут мобилизовать. Мобилизация проходит после вручения повестки в ТЦК, мужчин, которых ВВК признает пригодными к службе призывают для защиты Украины.

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Мобилизация происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами, которые определяют, сколько людей надо призвать. По мобилизационным планам в территориальных центрах комплектования начальник отдает приказ и уполномоченные работники осуществляют оповещение мужчин через вручение повесток.

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Повестку нельзя обжаловать в суде, однако, она должна быть вручена надлежащим образом и уполномоченным на это лицом. Задерживать мужчин силой, привозить в ТЦК или проводить обыск, чтобы получить документы — незаконно.

Какие виды повесток вручают с осени 2023 года

После начала полномасштабного вторжения в Украину дважды запрещали проводить призыв на срочную службу в 2022 году, а затем осенью в закон Украины О воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения.

Таким образом, мужчины, которых считают призывниками не могут проходить службу по призыву до конца войны или окончания военного положения.

Призывниками считаются мужчины от 18 до 27 лет, призыв происходит в мирное время весной и осенью. Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Закон, которые сокращают призывной возраст до 25 лет, однако Президент Украины его до сих пор не подписал.

Поэтому, в конце лета и с осени на улицах и адресно вручают три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение.

Мужчинам нельзя сразу вручать повестку для прохождения ВВК, поскольку процедура уточнения данных предусматривает предоставление документов на отсрочку от мобилизации, если они есть.

В то же время, прохождение ВВК и определение пригодности к военной службе означает, что человек уже добровольно начал процесс мобилизации, несмотря на отсрочку.

Кому вручают повестки осенью 2023 года

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

После уточнения данных мужчин, которые ранее не были в ТЦК и ВПЛ направят на медицинский осмотр на ВВК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

«Это случай, когда вызывают для прохождения медкомиссии — для того чтобы определить степень пригодности к военной службе», — пояснила пресс-секретарь ТЦК.

Мобилизовать в Украине мужчин можно после того, как ВВК определит их годными к военной службе.

Кто может вручать повестки и в каких местах

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления). Законодательством не запрещено и не разрешено вручать повестки на улицах и публичных местах, поэтому уполномоченные лица вручают их также на улицах, ТРЦ и других людных местах.

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

руководители учебных заведений в случае распоряжения из ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Перед проверкой документов украинцы имеют право попросить показать уполномоченных лиц документы — служебные удостоверения, приказ или распоряжение председателя ТЦК на вручение повесток. В приказе должны быть указаны фамилии лиц, которые вручают повестку. Военные имеют право проверять документы, если имеют приказ коменданта со своими фамилиями. Вручать повестку могут только представители ТЦК. Обычные военные, нацполиция, Нацгвардия и другие Силы обороны не уполномочены на это.