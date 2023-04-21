В Раде рассказали, продолжат ли военное положение и общую мобилизацию в Украине

21 апреля, 10:03
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Украинские военные во время учений (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Украинские военные во время учений (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что в первых числах мая Верховная Рада планирует продлить в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию.

Он отметил, что военное положение и мобилизация будут действовать минимум до середины августа 2023 года.

Это будет уже седьмое голосование парламента за продление военного положения с начала войны. До этого Рада уже шесть раз одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, и в этом году 7 февраля.

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В Украине военное положение и общая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года, все мужчины с 18 до 60 лет могут быть призваны в службу.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Война в Украине Ярослав Железняк Война России против Украины

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