Как выросло количество нападений на военнослужащих ТЦК — инфографика NV

23 апреля, 20:58
Шеврон подразделений гражданско-военного сотрудничества в ТЦК — групп, призванных наладить взаимодействие между армией и гражданскими (Фото: Львівський обласний ТЦК та СП / Facebook)

Шеврон подразделений гражданско-военного сотрудничества в ТЦК — групп, призванных наладить взаимодействие между армией и гражданскими (Фото: Львівський обласний ТЦК та СП / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зафиксировала более 600 нападений на военнослужащих ТЦК и СП. За последний год количество таких атак лишь возросло.

Каждое такое нападение является преступлением против военнослужащих, осуществляющих меры всеобщей мобилизации в условиях военного положения, которое продолжается в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Реклама

«Как государство, так и все общество должны думать в первую очередь о защите от врага. Должно существовать понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо более корректная и менее интенсивная, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях», — напомнил в апреле 2026 года начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии Цензор.НЕТ.

Читайте также:
Агрессия людей к военным ТЦК растет, нападения стали регулярными — Решетилова

Он подчеркнул, что нападения на военнослужащих «лишь усугубляют ситуацию», и в таких обстоятельствах военнослужащие «могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК».

«Все чаще возникает толерантность к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных Силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовывать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины», — подчеркнул Подик.

Он призвал «вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит». «Если ты хочешь жить в независимой Украине, а не в „Малороссии“, надо идти и защищать свою страну, надо участвовать в Вооруженных Силах Украины. Или ты гражданин, который хочет здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, или ты прячешься, избегаешь, убегаешь, и имеешь соответствующие последствия», — подчеркнул начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ.

А глава Офиса президента Кирилл Буданов в начале апреля подчеркнул, что в вопросе изменений в процессе мобилизации в Украине не стоит рассчитывать «на чудо».

«Армии нужен человеческий капитал, человеческий ресурс, так как война уже длится 12,5 года и четыре с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее — не сильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать», — подчеркнул Буданов.

Он заявил, что изменение названия или формата работы ТЦК не изменит сущности процесса и потребности в мобилизации. «Или фронт падет», — подчеркнул Буданов.

В своей инфографике NV приводит самые важные факты об увеличении преступлений, связанных с нападениями на военнослужащих ТЦК в Украине.

Статистика нападений с февраля 2022 года

  • 2022 — 5 нападений
  • 2023 — 38 нападений
  • 2024 — 118 нападений
  • 2025 — 341 нападений
  • январь-апрель 2026 — более 117 нападений
NV
Инфографика: NV

Нападения, повлекшие смерть военнослужащих

31 января 2025 года

Диканька, Полтавская обл.

Неизвестный мужчина смертельно ранил работника ТЦК во время сопровождения группы военнообязанных. Военнослужащий погиб на месте

3 декабря 2025 года

Львов

В ходе конфликта неизвестный мужчина смертельно ранил военнослужащего ТЦК и СП ножом в аорту

2 апреля 2026 года

Львов

Во время проверки документов инспектор Львовской таможни нанес смертельный удар ножом военнослужащему ТЦК и СП

Количество нападений на работников ТЦК и СП в разных областях Украины с февраля 2022 года

  • Харьковская — 69
  • м. Киев — 53
  • Днепропетровская — 45
  • Волынская — 38
  • Львовская — 37
  • Одесская — 36
  • Черниговская — 34
  • Хмельницкая — 30
  • Николаевская — 29
  • Ровенская — 29
  • Черкасская — 26
  • Черкасская — 26
  • Киевская — 24
  • Ивано-Франковская — 22
  • Запорожская — 20
  • Тернопольская — 17
  • Закарпатская — 16
  • Винницкая — 16
  • Черновицкая — 15
  • Житомирская — 14
  • Сумская — 11
  • Кировоградская — 11
  • Херсонская — 1

Данные Нацполиции по состоянию на апрель 2026 года

Редактор: Инна Семенова

Теги:   ТЦК ТЦК и СП Мобилизация в Украине Мобилизация Инфографика NV

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies