Как выросло количество нападений на военнослужащих ТЦК — инфографика NV
Шеврон подразделений гражданско-военного сотрудничества в ТЦК — групп, призванных наладить взаимодействие между армией и гражданскими (Фото: Львівський обласний ТЦК та СП / Facebook)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зафиксировала более 600 нападений на военнослужащих ТЦК и СП. За последний год количество таких атак лишь возросло.
Каждое такое нападение является преступлением против военнослужащих, осуществляющих меры всеобщей мобилизации в условиях военного положения, которое продолжается в Украине с начала полномасштабного вторжения России.
«Как государство, так и все общество должны думать в первую очередь о защите от врага. Должно существовать понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо более корректная и менее интенсивная, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях», — напомнил в апреле 2026 года начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что нападения на военнослужащих «лишь усугубляют ситуацию», и в таких обстоятельствах военнослужащие «могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК».
«Все чаще возникает толерантность к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных Силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовывать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины», — подчеркнул Подик.
Он призвал «вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит». «Если ты хочешь жить в независимой Украине, а не в „Малороссии“, надо идти и защищать свою страну, надо участвовать в Вооруженных Силах Украины. Или ты гражданин, который хочет здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, или ты прячешься, избегаешь, убегаешь, и имеешь соответствующие последствия», — подчеркнул начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ.
А глава Офиса президента Кирилл Буданов в начале апреля подчеркнул, что в вопросе изменений в процессе мобилизации в Украине не стоит рассчитывать «на чудо».
«Армии нужен человеческий капитал, человеческий ресурс, так как война уже длится 12,5 года и четыре с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее — не сильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать», — подчеркнул Буданов.
Он заявил, что изменение названия или формата работы ТЦК не изменит сущности процесса и потребности в мобилизации. «Или фронт падет», — подчеркнул Буданов.
В своей инфографике NV приводит самые важные факты об увеличении преступлений, связанных с нападениями на военнослужащих ТЦК в Украине.
Статистика нападений с февраля 2022 года
- 2022 — 5 нападений
- 2023 — 38 нападений
- 2024 — 118 нападений
- 2025 — 341 нападений
- январь-апрель 2026 — более 117 нападений
Нападения, повлекшие смерть военнослужащих
31 января 2025 года
Диканька, Полтавская обл.
Неизвестный мужчина смертельно ранил работника ТЦК во время сопровождения группы военнообязанных. Военнослужащий погиб на месте
3 декабря 2025 года
Львов
В ходе конфликта неизвестный мужчина смертельно ранил военнослужащего ТЦК и СП ножом в аорту
2 апреля 2026 года
Львов
Во время проверки документов инспектор Львовской таможни нанес смертельный удар ножом военнослужащему ТЦК и СП
Количество нападений на работников ТЦК и СП в разных областях Украины с февраля 2022 года
- Харьковская — 69
- м. Киев — 53
- Днепропетровская — 45
- Волынская — 38
- Львовская — 37
- Одесская — 36
- Черниговская — 34
- Хмельницкая — 30
- Николаевская — 29
- Ровенская — 29
- Черкасская — 26
- Черкасская — 26
- Киевская — 24
- Ивано-Франковская — 22
- Запорожская — 20
- Тернопольская — 17
- Закарпатская — 16
- Винницкая — 16
- Черновицкая — 15
- Житомирская — 14
- Сумская — 11
- Кировоградская — 11
- Херсонская — 1
Данные Нацполиции по состоянию на апрель 2026 года