Шеврон подразделений гражданско-военного сотрудничества в ТЦК — групп, призванных наладить взаимодействие между армией и гражданскими (Фото: Львівський обласний ТЦК та СП / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зафиксировала более 600 нападений на военнослужащих ТЦК и СП . За последний год количество таких атак лишь возросло.

Каждое такое нападение является преступлением против военнослужащих, осуществляющих меры всеобщей мобилизации в условиях военного положения, которое продолжается в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

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«Как государство, так и все общество должны думать в первую очередь о защите от врага. Должно существовать понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо более корректная и менее интенсивная, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях», — напомнил в апреле 2026 года начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что нападения на военнослужащих «лишь усугубляют ситуацию», и в таких обстоятельствах военнослужащие «могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК».

«Все чаще возникает толерантность к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных Силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовывать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины», — подчеркнул Подик.

Он призвал «вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит». «Если ты хочешь жить в независимой Украине, а не в „Малороссии“, надо идти и защищать свою страну, надо участвовать в Вооруженных Силах Украины. Или ты гражданин, который хочет здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, или ты прячешься, избегаешь, убегаешь, и имеешь соответствующие последствия», — подчеркнул начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ.

А глава Офиса президента Кирилл Буданов в начале апреля подчеркнул, что в вопросе изменений в процессе мобилизации в Украине не стоит рассчитывать «на чудо».

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«Армии нужен человеческий капитал, человеческий ресурс, так как война уже длится 12,5 года и четыре с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее — не сильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать», — подчеркнул Буданов.

Он заявил, что изменение названия или формата работы ТЦК не изменит сущности процесса и потребности в мобилизации. «Или фронт падет», — подчеркнул Буданов.

В своей инфографике NV приводит самые важные факты об увеличении преступлений, связанных с нападениями на военнослужащих ТЦК в Украине.

Статистика нападений с февраля 2022 года

2022 — 5 нападений

2023 — 38 нападений

2024 — 118 нападений

2025 — 341 нападений

январь-апрель 2026 — более 117 нападений

Инфографика: NV

Нападения, повлекшие смерть военнослужащих

31 января 2025 года

Диканька, Полтавская обл.

Неизвестный мужчина смертельно ранил работника ТЦК во время сопровождения группы военнообязанных. Военнослужащий погиб на месте

3 декабря 2025 года

Львов

В ходе конфликта неизвестный мужчина смертельно ранил военнослужащего ТЦК и СП ножом в аорту

2 апреля 2026 года

Львов

Во время проверки документов инспектор Львовской таможни нанес смертельный удар ножом военнослужащему ТЦК и СП

Количество нападений на работников ТЦК и СП в разных областях Украины с февраля 2022 года

Харьковская — 69

м. Киев — 53

Днепропетровская — 45

Волынская — 38

Львовская — 37

Одесская — 36

Черниговская — 34

Хмельницкая — 30

Николаевская — 29

Ровенская — 29

Черкасская — 26

Черкасская — 26

Киевская — 24

Ивано-Франковская — 22

Запорожская — 20

Тернопольская — 17

Закарпатская — 16

Винницкая — 16

Черновицкая — 15

Житомирская — 14

Сумская — 11

Кировоградская — 11

Херсонская — 1

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Данные Нацполиции по состоянию на апрель 2026 года