«Вы нужны государству». Залужный разъяснил норму Генштаба по поводу перемещения по Украине военнообязанных 5 июля, 16:22 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Украинцы, которые до сих пор не стоят или не восстановились на военном учете, должны это сделать, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он также добавил, если человек планирует выезд за пределы района и области, то необходимо взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования).

«Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК», — заявил он.

Видео дня

По словам Залужного, никаких указаний на препятствие перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.

В Сети начала распространяться информация о том, что военнообязанным мужчинам для перемещения по территории страны якобы нужно получать разрешение от военкома.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.