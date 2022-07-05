«Вы нужны государству». Залужный разъяснил норму Генштаба по поводу перемещения по Украине военнообязанных

5 июля, 16:22
Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Украинцы, которые до сих пор не стоят или не восстановились на военном учете, должны это сделать, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он также добавил, если человек планирует выезд за пределы района и области, то необходимо взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования).

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«Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК», — заявил он.

Видео дня

По словам Залужного, никаких указаний на препятствие перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.

https://www.youtube.com/watch?v=tC2oujiGwMU&feature=emb_imp_woyt

В Сети начала распространяться информация о том, что военнообязанным мужчинам для перемещения по территории страны якобы нужно получать разрешение от военкома.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Валерий Залужный Война России против Украины Генштаб ВСУ

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