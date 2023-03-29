Во время военного положения. В Украине хотят ввести еще одно основание для увольнения с военной службы 29 марта, 15:14 Мобилизация в Украине — военные могут получить еще одно основание для увольнения со службы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине существует четыре основных типа оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Законопроект №9142 предлагает добавить возможность уволиться с военной службы военнослужащим по призыву по мобилизации, которые уже отслужили определенный срок во время военного положения.

Видео дня

«Учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятное сохранение российской угрозы даже после завершения войны, а также руководствуясь Конституцией Украины и принципом справедливости - необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека», - подчеркнули в пояснительной записке к законопроекту.

Депутатам предлагается дополнить Закон о воинской обязанности и военной службе пятым подпунктом, позволяющим увольняться с военной службы после 18 месяцев службы во время мобилизации.

Подпунктом «г», если военные выслужили не менее 18 месяцев военной службы по призыву во время мобилизации, могут получить право написать рапорт об увольнении по сроку службы.

Они могут написать рапорт о желании уволиться, если не собираются продолжать военную службу.

Основания для увольнения военнослужащих во время военного положения

В подпункте 2 пункта 4 статьи 26 Закона о воинской обязанности и военной службе предусматривается четыре типа оснований для увольнения.

Во время военного положения военнослужащие могут уволиться по следующим основаниям:

По возрасту ― в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; По состоянию здоровья ― на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; По семейным обстоятельствам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; в связи с наличием жены ( супруга из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины ― в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.