Упрощение работы и базы Минздрава. Военное руководство объявило, когда откроются новые ВЛК и какие реформы готовятся

13 апреля, 18:09
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ВЛК 2023: новые правила работы, комиссии в гражданских медучреждениях и цифровизация (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

ВЛК 2023: новые правила работы, комиссии в гражданских медучреждениях и цифровизация (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине внедряются новые правила работы ВВК, которые теперь можно открывать на базе гражданских лечебных учреждений, чтобы повысить эффективность их работы. Кроме того, готовится еще одно обновление работы военно-врачебных комиссий в Украине.

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Вводится решение по развертыванию сети ВВК на базе гражданских лечебных учреждений. Об этом на брифинге в Military Media Center сказала командующий Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майор Татьяна Остащенко.

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На военных врачей чрезвычайно большая нагрузка, в Украине есть определенные нормы, сколько за день военнослужащих может пройти ВВК, поэтому принимаются решения для оптимизации их работы.

Татьяна Остащенко сказала, что коммуникация Медицинских сил с Министерством здравоохранения была эффективной. И первые такие ВВК начали работу с апреля 2023 года.

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«Такие ВВК начали работу с начала этого месяца, в конце месяца увидим результаты, насколько это поможет улучшить положение проходящих комиссию военнослужащих», ― сказала Татьяна Остащенко.

Работа ВВК с 1 мая в Украине

Татьяна Остащенко сообщила, что Национальная служба здоровья сейчас разрабатывает два новшества. Одно из них будет касаться оплаты труда врачей ВЛК в гражданских медучреждениях, другое – бюрократии. Это будут:

  • механизм введения с 1 мая пакета, предусматривающего оплату работы врачей по гражданским медицинским учреждениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

  • проект, который позволит упростить прохождение ВВК, если ВСУ получат медицинские документы через электронную систему Минздрава. Над ним работает команда из Министерства здравоохранения.

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Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств для создания безбарьерной среды и улучшения условий в этих лечебных учреждениях.

Военные лечебные учреждения в период военного положения часто расположены в приспособленных помещениях, «поэтому условия ожидания могут быть разными».

Цифровизация ВВК в Украине

Замминистра Анна Маляр сообщила на брифинге, что сейчас готовится третий законопроект, который должен решить проблему с тем, что некоторые документы по военнообязанным и военным должны быть в бумажном виде.

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Из-за большого количества личного состава Сил обороны Украины Медицинские силы столкнулись с огромной нагрузкой.

«До большого вторжения у нас по закону было 215 тысяч военных, а затем было мобилизовано сотни тысяч человек», - сказала Анна Маляр.

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По ее словам, такая дополнительная нагрузка продемонстрировала необходимость изменений в системе, в частности, изменений в законодательстве.

Замминистра также отметила, что для ускорения работы ВВК необходима работа нескольких ведомств.

Представители Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов и Министерства цифровой трансформации также привлечены народные депутаты и общественность работают над реформированием работы ВВК в Украине.

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Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины военно-врачебная комиссия

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