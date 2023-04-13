Упрощение работы и базы Минздрава. Военное руководство объявило, когда откроются новые ВЛК и какие реформы готовятся 13 апреля, 18:09 ВЛК 2023: новые правила работы, комиссии в гражданских медучреждениях и цифровизация (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине внедряются новые правила работы ВВК, которые теперь можно открывать на базе гражданских лечебных учреждений, чтобы повысить эффективность их работы. Кроме того, готовится еще одно обновление работы военно-врачебных комиссий в Украине.

Вводится решение по развертыванию сети ВВК на базе гражданских лечебных учреждений. Об этом на брифинге в Military Media Center сказала командующий Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майор Татьяна Остащенко.

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На военных врачей чрезвычайно большая нагрузка, в Украине есть определенные нормы, сколько за день военнослужащих может пройти ВВК, поэтому принимаются решения для оптимизации их работы.

Татьяна Остащенко сказала, что коммуникация Медицинских сил с Министерством здравоохранения была эффективной. И первые такие ВВК начали работу с апреля 2023 года.

«Такие ВВК начали работу с начала этого месяца, в конце месяца увидим результаты, насколько это поможет улучшить положение проходящих комиссию военнослужащих», ― сказала Татьяна Остащенко.

Работа ВВК с 1 мая в Украине

Татьяна Остащенко сообщила, что Национальная служба здоровья сейчас разрабатывает два новшества. Одно из них будет касаться оплаты труда врачей ВЛК в гражданских медучреждениях, другое – бюрократии. Это будут:

механизм введения с 1 мая пакета, предусматривающего оплату работы врачей по гражданским медицинским учреждениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

проект, который позволит упростить прохождение ВВК, если ВСУ получат медицинские документы через электронную систему Минздрава. Над ним работает команда из Министерства здравоохранения.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств для создания безбарьерной среды и улучшения условий в этих лечебных учреждениях.

Военные лечебные учреждения в период военного положения часто расположены в приспособленных помещениях, «поэтому условия ожидания могут быть разными».

Цифровизация ВВК в Украине

Замминистра Анна Маляр сообщила на брифинге, что сейчас готовится третий законопроект, который должен решить проблему с тем, что некоторые документы по военнообязанным и военным должны быть в бумажном виде.

Из-за большого количества личного состава Сил обороны Украины Медицинские силы столкнулись с огромной нагрузкой.

«До большого вторжения у нас по закону было 215 тысяч военных, а затем было мобилизовано сотни тысяч человек», - сказала Анна Маляр.

По ее словам, такая дополнительная нагрузка продемонстрировала необходимость изменений в системе, в частности, изменений в законодательстве.

Замминистра также отметила, что для ускорения работы ВВК необходима работа нескольких ведомств.

Представители Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов и Министерства цифровой трансформации также привлечены народные депутаты и общественность работают над реформированием работы ВВК в Украине.