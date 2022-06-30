«Пойдите на курсы». Навыки и знания, которые понадобятся новичку на фронте — военный 30 июня, 06:31 Что нужно знать бойцу, получившему мобилизационное распоряжение (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Украинский военный Владимир Дегтярев, ранее делившийся списком необходимой амуниции, техники, медикаментов и вещей, которые нужно собрать бойцу без опыта, рассказал о знаниях и навыках, которыми следует овладеть перед отправкой на фронт.

Советами солдат Службы по связям с общественностью Силы территориальной обороны ВСУ, бизнес-коуч и СЕО коммуникационного агентства поделился в своем Facebook:

«За последние месяцы меня часто спрашивали, какие навыки нужны в армии и как подготовиться к службе. Сделал очень субъективный обзор навыков и знаний, которые помогут "плавном онбординге" молодого бойца.

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1 Если у вас не очень узкая специализация, точно может понадобиться на фронте в конкретной части (например, пилот дрона или связист), с большой вероятностью вам придется много двигаться. С грузом своим и чужим. В бронежилете, с автоматом, боекомплектом и рюкзаком вес оборудования на вас может легко достигать 20-30 кг. Вы будете скачивать и разгружать транспорт. Будете много копать. Будете носить грузы. Вам не нужно быть Рембо, но если вы начнете работать над готовностью своего тела к испытаниям — будущее вы вас сегодняшнего поблагодарите. Не обязательно иметь присед 300 кг, но утренние пробежки, приседания и отжим приведут тело в нужный тонус.

Однажды мы эвакуировали из окопов побратима с травмой ноги. Часть дороги надо было передвигаться по узкой тропинке, где костыль цеплялся за кусты, а времени было мало. Я закинул его на плечи и пошел, и всю дорогу благодарил гири и тренера по борьбе. Итак, ваша физическая форма — это забота не только о себе, но и о побратимах.

2 Оружейные навыки. С большой вероятностью, если вы не штурмовое подразделение, вам не придется использовать собственное стрелковое оружие. В условиях позиционной войны все решает артиллерия и до автоматов дело доходит редко. Но это не значит, что не следует уметь пользоваться оружием. Пойдите на курсы или возьмите индивидуальные тренировки в тире, научитесь ухаживать за своим оружием, двигаться с ним, перезаряжать и решать технические проблемы.

3 Теория. Изучите структуру армии и подразделений (отделение-взвод-рота-батальон), структуру званий и должностей в подразделении, посмотрите видео о технике (типы оружия, артиллерии, транспорта, танков, авиации), ознакомьтесь с видами крупнокалиберного оружия, чтобы понимать военный сленг (покемон, бот, саушка и тд). Посмотрите видео или почитайте материалы о фортификационных работах (т.е. как правильно копать окоп, траншею, блиндаж).

4 Психология. Почитайте о стрессе в боевых условиях (здесь реклама книги Бронированный разум). Если вы занимаетесь спортом и имеете возможность поучаствовать в соревнованиях, чтобы понаблюдать, как вы реагируете на стрессовую ситуацию.

5 Тактическая медицина. Пройдите все курсы, которые сможете найти, изучите алгоритмы, попрактикуйтесь на друзьях. Это будет полезно независимо от того, придет письмо счастья по военкомату или нет", — поделился эксперт.

Ранее НВ рассказывал, почему в Украине во время всеобщей мобилизации вручают повестки лицам с белым билетом и могут ли их мобилизовать.

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