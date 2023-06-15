Чиновник из Минобороны переправлял мужчин за границу во время мобилизации: регистрировали как волонтеров

15 июня, 16:36
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За деньги переправляли мужчин за границу (Фото:Офис генерального прокурора)

За деньги переправляли мужчин за границу (Фото:Офис генерального прокурора)

В Офисе генерального прокурора завершено досудебное расследование по делу руководителя одного из подразделений Министерства обороны, который вместе с двумя сообщниками во время мобилизации переправлял мужчин за границу. Им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, военный с двумя сообщниками, среди которых был работник военкомата, в обмен на денежное вознаграждение переправлял мужчин призывного возраста за границу.

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Для этого они использовали систему Шлях, регистрируя уклонистов как волонтеров, что давало им возможность беспрепятственно пересечь границу Украины.

В Офисе генпрокурора отметили, что зафиксировано уже два документированных случая такой деятельности, но их может быть больше.

Подозреваемых обвиняют в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 332 УК Украины. 3 ст. 332 УК Украины. Сейчас продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к этому преступлению.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Военное положение Пограничный контроль Офис генерального прокурора

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