Во время войны. Есть ли разница между военнослужащими и мобилизованными 5 июля, 07:32 Какие права имеют украинцы, мобилизованные во время войны (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Рассказываем, на какие законные права и льготы могут рассчитывать украинцы, которых мобилизовали в армию во время действия военного положения в Украине.

Приравниваются ли мобилизованные к военнослужащим рассказала правозащитная организация Юридическая сотня в своем Facebook.

«Военнообязанные, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, в особый период, приобретают статус военнослужащих. На них распространяются права и льготы, предусмотренные ЗУ О воинской обязанности и военной службе, О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей, Кодексом законов Украины о труде и другими нормативно-правовыми актами», — говорится в сообщении.

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Какие права имеют мобилизованные лица?

Право на отпуск согласно ст. 10−1 ЗУ О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей во время военного положения предоставляются:

отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более 2 суток в один конец;

по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению ВЛК;

Мобилизированные, как и контрактники, в особый период (за исключением военного положения) могут воспользоваться ежегодным основным отпуском с сохранением денежного, материального обеспечения. Отпуск предоставляется из расчета 1/12 части его продолжительности за каждый полный месяц службы в году увольнения.

В случае неиспользования ежегодного основного отпуска в году увольнения мобилизованные могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни. И наоборот, осуществляется отчисления из денежного довольствия за дни отпуска, которые они использовали в счет той части календарного года, которая осталась после увольнения мобилизованного.

Право на денежное и материальное (продовольственное, вещное) обеспечение. Обеспечение можно получить в соответствии со ст. 9, 9−1 ЗУ О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, а также следующих актов:

Постановления КМУ от 30.08.2017 № 704 О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц ;

№ 704 ; Приказа МОУ от 07.06.2018 № 260 Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам ;

№ 260 ; Постановления КМУ от 09.04.2014 № 111 Вопрос денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период ;

№ 111 ; ▪️ Постановления КМУ от 28.02.2022 № 168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения ;

№ 168 ; Постановления КМУ № 18 от 20.01.2016 Некоторые вопросы денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских

Приказ МОУ № 340 18.09.2020 Вопрос реализации постановления Кабинета Министров Украины от 20 января 2016 года № 18;

Постановления КМУ от 17.09.2014 № 460 Порядок и условия выплаты единовременного денежного пособия в случае увольнения военнослужащим, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией ;

№ 460 ; Приказа МОУ от 29.04.2016 № 232 О вещном обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

На период действия военного положения военнослужащие имеют право на выплату дополнительного ежемесячного вознаграждения в размере 30000 грн или до 100000 грн в месяц, если военнослужащий принимает непосредственное участие в боевых действиях или находится в районе ООС, пропорционально времени участия в боевых действиях или мероприятиях ООС.

Мобилизированные могут получить вознаграждение за непосредственное участие в военных конфликтах в военное время и уничтоженную технику врага.

При увольнении после принятия решения о демобилизации мобилизованные получают ОГД в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Право на здравоохранение и бесплатное лечение согласно ст. 11 ЗУ О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Военнослужащие имеют право на медицинскую помощь в военных госпиталях, однако при отсутствии по месту прохождения службы военно-медицинских учреждений здравоохранения или соответствующих отделений или специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь оказывается государственными или коммунальными учреждениями здравоохранения. счет МОУ.

Право на сохранение места работы, должности, среднего заработка на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и форм собственности (ст. 119 Кодекса законов о труде Украины).

Право на освобождение физических лиц-предпринимателей, призванных во время мобилизации, от уплаты ЕСВ (ст. 9−2 заключительных и переходных положений ЗУ О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование). Основанием для увольнения является заявление и копия военного билета или копия другого документа с указанием данных о призыве, который ФЛП должен подать в налоговый орган в течение 10 дней после демобилизации.

Право на непрекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП. В случае неведения мобилизованными ФЛПами предпринимательской деятельности в период проведения мобилизации начисления налогов и сборов не осуществляется (ч. 3 ст. 39 ЗУ О воинской обязанности и военной службе).

Зачисление времени нахождения на военной службе в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы (ст. 8 ЗУ О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей).

Право на выплату военной пенсии на время службы. Лицам, получающим военную пенсию, в случае призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, выплата пенсий не прекращается. После увольнения со службы выплата пенсий производится с учетом дополнительной выслуги лет (ч. 3 ст. 2 ЗУ О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц).

Право на освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение финансовых обязательств и процентов по кредиту. Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются мобилизованным, принимавшим или участвующим в боевых действиях в Донецкой и Луганской области (ч. 15 ст. 14 ЗУ О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей).

Мобилизированные лица при наличии оснований могут получить статус участника боевых действий, который будет предоставлять льготы и гарантии, предусмотренные в ст. 12 ЗУ О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и других нормативно-правовых актах, в частности, льготы на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и т. д.

Какие обязанности имеют граждане Украины по мобилизационной подготовке и мобилизации?

При мобилизации граждане обязаны являться по вызову в ТЦК и СП (или других воинских формирований соответственно) для взятия военный учет военнообязанных или резервистов, определения назначения их в особый период.

Также граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП) или в сроки, определенные командирами воинских частей (или других военных формирований соответственно).

Граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу или не вовлечены в исполнение обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера, а предприниматели выполняют мобилизационные задачи (заказ) согласно заключенным договорам (контрактами).

Гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения соответствующих должностных лиц, обеспечивающих вызов во время мобилизации.

Напомним, ранее НВ пообщался с адвокатом, который объяснил, почему повестки вручают тем, кто имеет право на отсрочку.

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