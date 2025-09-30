В сентябре 90% сообщений с обвинениями ТЦК оказались манипулятивными — Сухопутные войска

30 сентября, 21:30
В Сети в сентябре распространяли манипулятивную информацию о ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В Сети в сентябре распространяли манипулятивную информацию о ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В командовании Сухопутных войск заявили, что в сентябре 173 из 192 инцидентов (90%), в которых фигурировали работники территориальных центров комплектования, оказались манипуляциями.

Об этом пишет пресс-служба Сухопутных войск во вторник, 30 сентября.

Там отметили, что информация, которая подавалась, как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена. В Сухопутных войсках считают, что это было сделано для «дискредитации института, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства».

В то же время в 19 случаях (10%) действительно были нарушения, сказано в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что в частности четырех человек отстранили от исполнения обязанностей, а пятерых — привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также сейчас продолжаются 13 служебных расследований, в частности по инцидентам, которые произошли в августе.

«Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны», — добавили в Сухопутных войсках.

Инфографика: Сухопутные войска

В августе оперативное командование Север сообщало, что в течение месяца в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП была распространена информация о 41 инциденте с участием представителей ТЦК. Однако более 85% сообщений были манипуляциями.

Ранее заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк заявлял, что с 1 сентября сотрудники ТЦК будут обязаны использовать бодикамеры.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Сухопутные войска ТЦК ТЦК и СП Нарушения Манипуляция Мобилизация Война России против Украины Военнослужащий

