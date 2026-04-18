Среди около 2000 непригодных к военной службе граждан, которых мобилизовали в одну из воинских частей, были наркозависимые и те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью Громадському радіо.

По словам омбудсмена, эти украинцы попали в Силы обороны по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), которая признала их годными или ограниченно годными. Однако в армии невозможно обеспечить соответствующую терапию, поэтому у таких людей возникает абстинентный синдром, «ломки», судороги и даже возможны летальные случаи.

Реклама

«Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только этой воинской части, а они действительно массово находятся в войсках. Как раз та воинская часть, где мы это выяснили, организовала реабилитацию этих людей… и очень многих поставили в строй и заставили отказаться от наркотиков», — говорит она.

Очень часто такие люди страдают сопутствующими заболеваниями, из-за которых их должны были признать непригодными или пригодными к службе в частях обеспечения, чтобы они могли получать заместительную терапию. Сейчас проверка продолжается, добавляет Решетилова.

Командиры многих подразделений заявляют, что готовы работать с наркозависимыми. Но в условиях отсутствия законодательного регулирования на них ложится вся ответственность за здоровье этих людей, подчеркивает омбудсмен.

«Это огромная проблема, многоуровневая, начиная от медицинских проблем и заканчивая морально-этической дилеммой: должны они служить или не должны служить», — добавляет она.

По ее словам, сейчас в Силах обороны и в правительстве нет единой позиции относительно мобилизации наркозависимых.

5 апреля Решетилова в интервью РБК-Украина рассказала, что в одну из воинских частей Украины попали около 2 тысяч человек, которые, вероятно, являются непригодными к службе по состоянию здоровья. В части начали проверку с привлечением Министерства обороны и командования Сухопутных войск.