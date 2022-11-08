Мобилизация в Украине: в Минобороны рассказали, от чего может зависеть дополнительный призыв 8 ноября, 18:27 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Ход мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте, заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона во вторник, 8 ноября.

На вопрос о том, будет ли дополнительный призыв, Маляр ответила, что сейчас хватает тех людей, которые мобилизованы.



«Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Может быть, что дополнительно будут нужны люди, а может и не быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте», — уточнила она.

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Замминистра добавила, что во время полномасштабной войны можно допускать разные сценарии, и что украинцам нужно готовиться к разным вариантам развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации.

Во время мобилизации призвать на службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из учета.

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.