«Без сумбура». В Генштабе заявили, что мобилизация в Украине идет по плану и призыва, как в России, не будет 15 декабря, 14:12 Украинские военные в Бахмуте Донецкой области, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov/File Photo)

Мероприятия по мобилизации в Украине проводятся по плану без сумбура для комплектования частей Вооруженных сил, считают в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом на брифинге в четверг, 15 декабря, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Он напомнил, что общая мобилизация в Украине началась сразу после полномасштабного вторжения РФ и продолжается до сих пор, чтобы комплектовать существующие и новые подразделения ВСУ.

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Масштабный призыв также был в начале российского вторжения, но дальше мероприятия по мобилизации проводятся в плановом порядке. По словам генерала, Украина не мобилизовала сотни тысяч человек за короткий период, как это было в России.

«Мы доукомплектовываем свои воинские части, формируем новые воинские части. Мы делаем все по плану. Сумбурности в действиях руководства страны и действиях ВСУ нет», — подчеркнул он.

Накануне замминистра обороны Анна Маляр, комментируя новости о том, что в следующем году в Украине могут объявить новую волну мобилизации, заявила, что это зависит от многих факторов.

Во-первых, мобилизацию объявляет указом президент Украины.

Во-вторых, всеобщая мобилизация в стране продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами президента.

В ноябре Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля 2023 года.

