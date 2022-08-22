«Если это будет необходимо». Сколько еще украинцев могут мобилизовать во время военного положения 22 августа, 20:12 Стало известно, сколько еще украинцев могут мобилизовать в армию (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В украинских вооруженных силах сейчас нет проблемы с нехваткой людей.

Об этом в начале августа рассказал генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий ОК Юг в интервью изданию Tablet. По его словам, в армию могут мобилизовать еще около 500 тысяч украинцев.

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«У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это будет необходимо. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, так это более тяжелое вооружение», — отметил он.

22 августа Министерство обороны Украины сообщило, что по состоянию на данный момент Украину защищает около 1 млн человек. Лица, мобилизованные после 24 февраля, будут служить и дальше. Согласно закону, вернуться домой они могут в случае демобилизации. Впрочем, чтобы давать бойцам время на отдых и восстановление сил, их необходимо менять другими группировками, поэтому во время мобилизации могут быть сформированы новые военные группы для ротации.

Ранее Ковальчук рассказал, что по состоянию на начало августа украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS . По его словам, благодаря этому союзники увидели огромную экономическую эффективность того, как украинские силы используют ракеты.

Напомним, в Украине в четвертый раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Ранее НВ рассказывал, кого могут призвать следующими, а также в каких специалистах сейчас нуждается армия.

Россия проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Также украинская разведка сообщает, что в России не могут сформировать новые военные подразделения из-за нехватки желающих идти на войну.

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