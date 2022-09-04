Во время войны. Могут ли предприятия без мобилизационных заданий бронировать своих работников 4 сентября, 01:29 Мобилизация в Украине — новости (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине во время мобилизации действует процедура бронирования, применяемая к специалистам определенных предприятий, а также органам государственной и городской власти. Забронированным сотрудникам предоставляется временная отсрочка от призыва.

Лица, работающие на предприятиях, не имеющих официально установленных мобилизационных задач, могут получить бронирование, рассказала адвокат Дарья Климович. Для этого необходимо доказать, что указанное предприятие оказывает существенное влияние на работу объектов критической инфраструктуры, которые являются их клиентами: «Для примера: если ваше предприятие производит составные части, используемые вашими контрагентами — предприятиями критической инфраструктуры, то у вас есть реальные шансы на бронирование ключевых работников».

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То есть, если компания действительно выполняет важные задачи, которые оказывают существенное влияние на работу объектов и предприятий, которые помогают населению и оборонному сектору, ее работники могут получить бронирование и временную отсрочку от мобилизации. Решение по этому поводу принимает Министерство экономики Украины.



«Бронировать сотрудников имеют право предприятия критической инфраструктуры. Это те предприятия, которые обеспечивают потребности ВСУ и других военных формирований, а также зависит от жизнедеятельности населения», — пояснила правозащитница.

Бронированию подлежат работающие лица:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи ( заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач ( заказов);

заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и порядке, установленным Кабинетом Министров Украины.

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