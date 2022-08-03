После установки на военный учет. Кто из женщин сможет получить отсрочку от мобилизации

3 августа, 08:18
В каких случаях военнообязанные женщины могут получить отсрочку от мобилизации (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В каких случаях военнообязанные женщины могут получить отсрочку от мобилизации (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

С 1 октября женщины, чьи профессии и специальности внесены в соответствующий список, в Украине обязаны стать на военный учет, после чего они станут военнообязанными.

Во время общей мобилизации, которая продолжается в Украине до 23 августа , в ряды армии могут призвать всех военнообязанных лиц, не имеющих оснований для освобождения/отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим весомым причинам.

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Когда женщины-военнослужащие могут получить отсрочку от мобилизации

  • женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью или опекуном лица с инвалидностью/лица, нуждающегося в постоянном уходе;
  • женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей), а также мужчины, находящегося на военной службе;
  • женщины, являющиеся студентками, аспирантками и докторантками, обучающимися на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы;
  • женщины-нардепки и работницы органов военного управления;
  • женщины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;
  • женщины, которые на период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;
  • женщины, непригодные по состоянию здоровья.
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Вместе с тем, любые граждане Украины могут вступить в ряды армии по собственному желанию. Ранее в Минобороны рассказали, что мобилизовать женщин будут исключительно по их согласию . Также заместитель Министра обороны Анна Маляр рассказала, сколько женщин было призвано в армии с 24 февраля и сколько всего женщин служит в ВСУ.

Напомним, ранее НВ распространял, должны ли становиться на военный учет находящиеся за рубежом женщины. Также мы рассказывали, что известно о наказаниях для женщин за уклонение от военного учета.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Призыв Война в Украине Воинский учет

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