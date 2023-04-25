Перед отправкой на фронт. Сколько длится обучение после мобилизации в Украине 25 апреля, 16:18 Мобилизация в Украине: сколько длится обучение военных перед отправкой на фронт в 2023 году (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет и призывают и отправляют на фронт мужчин без опыта службы.

В Украине мужчины после мобилизации проходят обязательное обучение в соответствии с их специальностью, которое может занять минимум один месяц после получения мобилизационного распоряжения.

Видео дня

Как сообщил заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак, обязательно военные проходят согласование и общевоенную подготовку.

В апреле военные проходили согласования в центрах подготовки ДШУ. Кроме того, в Украине открываются новые школы подготовки.

Сколько длится обучение солдат после мобилизации

«Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки», - заявил Люльчак.

Он пояснил, что сроки такой подготовки зависят от того, нужна только базовая подготовка или необходима также и профессиональная подготовка.

«Это два месяца, или как минимум один месяц», - утверждает Люльчак.

Военный добавил, что в апреле Командование десантно-штурмовых войск продолжает процесс наращивания численности личного состава и введения новых подразделений в соответствии с вызовами обороны Украины от оккупантов.

«В настоящее время наша численность возросла в разы. Точную цифру, к сожалению, назвать вам не могу», – отметил военный.

Сколько длится переподготовка офицеров запаса после мобилизации

Мобилизированные офицеры могут проходить переподготовку перед отправкой на фронт, если они призваны в своем звании. В частности, мобилизованные офицеры запаса, которые проходили обучение на военных кафедрах, учатся минимум один месяц, пояснил полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

«Военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части», ― объяснил полковник.