Продолжается с 24 февраля. Сколько еще будет продолжаться общая мобилизация в Украине 1 ноября, 17:28 Сколько продлится мобилизация в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Путин прекратил мобилизацию в России, однако приступил к призыву 120 тысяч бойцов. Будет ли Украина продолжать мобилизацию или менять порядок в ответ.

Общая мобилизация в Украину проводится с 24 февраля 2022 года, ее порядок утвержден законодательно Верховной Радой 3 марта. Призыв осуществляется в 4 очереди, а лиц до 27 лет и непригодных по состоянию здоровья не отправляют на фронт.

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Как сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач, усиление мобилизации в Украине зависит от того, как будет проходить мобилизация или призыв в России и сколько солдат Путин отправит в Украину.

«Понятно, что, поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько — нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России», ― говорит он.

Законом 7665 в августе утверждено продление мобилизации в Украине на 3 месяца - до 30 ноября 2022 года. Законом 7664 предусмотрено продление военного положения до 30 ноября 2022 г., таким образом, для продления мобилизации Верховная Рада должна принять новый закон о продлении военного положения и мобилизации до конца ноября 2022 года.

Кого призывают в Украине

3 марта Верховная Рада утвердила четыре волны мобилизации:

военнослужащие с опытом, ветераны АТО и ООС до 40 лет;

военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн;

другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Сколько служить в Украине во время войны

Законом в Украине не предусмотрено увольнение солдат со службы до окончания войны. С момента введения военного положения применяются основания, предусмотренные п. 3 ч. 5 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ для прекращения (разрыва) контрактов и увольнения военнослужащих. Перечисленные основания:

по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) — уход за лицом с инвалидностью, больным ребенком и т.д.