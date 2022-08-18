Мобилизированные после 24 февраля. Имеют ли военные время на отдых и когда они вернутся с фронта 18 августа, 05:39 Предусмотрен ли отдых для военнослужащих (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Военное положение в Украине продлили в четвертый раз, что также означает продолжение общей мобилизации.

Все время, пока будет продолжаться война, будет необходимость проведения мобилизации, ведь ряды армии нужно пополнять, чтобы менять тех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения, рассказал секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко.

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«Пока есть военное положение, все люди, которых призвали, будут служить и дальше. Это опытные бойцы, и будет неправильно на их место набирать тех, кто не имеет опыта», — прокомментировал военный.

Ранее в командовании ВСУ рассказали, что во время мобилизации могут призывать кого-либо из военнообязанных граждан, однако сначала, как правило, в армию вызывают лиц, уже имеющих боевой опыт. Также подразделения доукомплектовываются специалистами тех специальностей, которые нужны на том или ином направлении.

Собственно, поэтому многим добровольцам отказывали в территориальных центрах комплектования. Например, медика могут отправить ожидать мобилизационного распоряжения позже, потому что у этого военного формирования есть потребность не в врачах, а в водителях или механиках.

Когда военные смогут вернуться домой? Согласно закону, во время войны военнослужащие имеют право на короткий отпуск, но возможен только при неявности веских оснований. Также во время военного положения военных время от времени переводят с горячих точек, чтобы давать им передышку — происходит перемещение или ротация.

Чтобы предоставлять военным отдых, предусмотрен вывод подразделений первой линии, отведение их на реабилитацию и восстановление. «В целом такого понятия, как отдых сейчас нет. Нация находится под угрозой уничтожения. Какой отдых? — сказал Костенко.

Домой защитники смогут вернуться после объявления демобилизации.

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