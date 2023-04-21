Продолжение военного положения. Сколько будет длится мобилизация и будет ли усиление призыва с мая 2023 года 21 апреля, 12:58 Сколько будет продолжаться мобилизация в Украине и возможна ли новая волна после продолжения военного положения (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Украине военное положение и общая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года, но при необходимости будут продлены еще на 90 дней. Сколько еще будет продолжаться мобилизация и будет ли новая волна мобилизации после 20 мая.

В Украине законами № 8419 и № 8420 военное положение и мобилизацию продлили до 20 мая 2023 года. Народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что в первых числах мая Верховная Рада планирует продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине.

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Общая мобилизация и военное положение провозглашены президентом Украины приказом от 24 февраля 2022 года. После этого они продолжаться на максимально возможный по закону срок — каждый раз на 3 месяца. Пока Россия не вывела войска с временно оккупированных территорий Украины и продолжает наносить артиллерийские и авиаудары, убивать украинцев и вывозить детей, военное положение и всеобщая мобилизация не отменяются. Военное положение и общая мобилизация в Украине могут быть продлены на 90 дней до середины августа 2023 года.

Будет ли новая волна мобилизации и усиления призыва

В Украине нет никаких волн мобилизации, она проходит по мобилизационным планам с 24 февраля 2022 года. В Минобороне в очередной раз предупредили, что уже объявлена всеобщая мобилизация, и она идет по планам.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, утвержденные еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты.

Однако Резников подчеркнул, что пока нет никакой необходимости усиливать мобилизацию в Украине, например, для восстановления потерь или пополнения новых подразделений. Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, понесенных Украиной, и не испытывает недостатка в защитниках страны.

«Мы его [план] еще до конца не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Какие виды повесток и когда вручают на улице и адресно

Как сообщил Military Media Center заместитель начальника территориального центра комплектования начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, существует два типа повесток и выдача повестки об уточнении данных не означает немедленную мобилизацию.

«Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды. Если гражданин получил повестку, это еще не означает, что его уже берут в ряды ВСУ», — подчеркнул он.

Мужчинам адресно и во всех публичных местах выдают повестку об уточнении данных и прохождении военно-врачебной комиссии в ТЦК.

Военный отметил, что в ТЦК проводится профессионально-психологический отбор, уточнение учетной информации и медкомиссия.

«Если по состоянию здоровья человек будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или предоставления определенных документов», — подчеркнул заместитель начальника Киевского городского ТЦК.

Ранее для прохождения ВВК издавалась отдельная повестка, в которой отмечалось, что нужно получить справки о несудимости, и о том, стоит ли человек на учете у нарколога или венеролога, сдать анализы крови и мочи.

В 2023 году все медицинские документы и справки, подтверждающие его состояние здоровья, если человек имеет хронические болезни, которые могут быть основанием для отсрочки, нужно брать с собой сразу в первый приход в ТЦК. При отсутствии оснований для отсрочки сразу начнется прохождение ВВК, где следует подтвердить свои болезни.

Решение ВВК можно обжаловать в областной или центральной комиссии, однако несогласие с решением не освобождает от исполнения закона — если гражданину вручили повестку на отправку в воинскую часть, наступает уголовная ответственность в случае отказа.

Кто может вручать повестки в Украине

Законодательством не установлено место, где могут вручить повестку. В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытии на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных территориальных центров комплектования.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Кого мобилизуют в первую очередь и всех ли отправляют на фронт

Представители Сумского областного ТЦК уверяют, что повестка не означает сиюминутную мобилизацию. Как отметил офицер отдела учета Сумского областного ТЦК Роман Яременко, также часто приходят распоряжения о доукомплектовании тыловых частей.

По словам офицера ТЦК, военные некоторых боевых частей на передовой фактически ни разу не участвовали в боевых действиях.

Военные в таких частях занимаются доставкой боеприпасов или приготовления пищи или разведкой.

«Очень много распоряжений поступает на доукомплектование именно частей, которые являются тыловыми, которые обеспечивают подразделения на передовой», — подчеркнул Роман Яременко.

Также министр обороны Алексей Резников объяснил, что сейчас мобилизуют военнообязанных без опыта военной службы.

К отправке на фронт мужчин должны научить. Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, есть две категории мужчин, которые могут проходить обучение. Это обучение для военных длится минимум месяц для обычной стрелковой специальности и около двух месяцев для особых специальностей.

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