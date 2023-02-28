Россия запускает информационные кампании по дискредитации мобилизации в Украине — Маляр 28 февраля, 21:58 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Страна-агрессор РФ запускает информационные кампании по дискредитации процесса мобилизации в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

«Они заинтересованы в том, чтобы в Украине мобилизация не состоялась. Они бьют по человеческому ресурсу. Вы видите, что есть кампании по дискредитации, много вбрасывается дискуссий на эту тему», — сказала Маляр.

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При этом замминистра отметила, что во время мобилизации недопустимо нарушение прав украинцев. Она признала, что определенные проблемы во время мобилизации есть, так как это большая нагрузка на территориальные центры комплектования.

«Часть кампаний направлены на то, чтобы она не произошла. Мобилизация — это залог победы», — добавила она.

20 февраля представитель президента в парламенте и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский заявил о проведении заседания из-за резонансных случаев во время мобилизации.

14 февраля в Сети распространилось видео, на котором люди в военной форме жестко задерживают мужчину у рынка Привоз в Одессе, а тот просит убрать от него руки.

Руководительница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что в отношении инцидента с жестким задержанием мужчины в Одессе сотрудниками военкомата проводится служебная проверка.