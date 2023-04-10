Повестки на улицах. Когда задержание и принудительная доставка в ТЦК законны и кто это может делать 10 апреля, 13:27 Мобилизация 2023: кто и когда может задерживать мужчин на улице и доставлять в ТЦК (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года, все военнообязанные могут получить повестку и быть мобилизованными. Однако могут ли военные или работники ТЦК принудительно доставлять лицо военкоматам для вручения повесток.

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 20 мая, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Повестки выдают во всех публичных местах и адресно по месту жительства. Однако не всегда повестка на улице вручается должным образом.

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Как сообщил юрист Антон Маринич РБК-Украина, работники ТЦК не имеют права задерживать буль-кого и принудительно доставлять в территориальные центры комплектования.

«Такими полномочиями военкомат не наделен. Исключением является только, когда лицо не явилось по вызову по повестке ранее, и военкомат подал специальное сообщение в органы национальной полиции», ― подчеркнул он.

Однако в случае, если лицо не явилось по повестке в первый раз, все равно задерживать и доставлять их в ТЦК может полиция после уведомления ТЦК о нем.

«На основании этого полиция может задержать и доставить человека в военкомат для составления постановления. Часто на практике мы видим, что права людей нарушаются, и иногда их забирают в армию принудительно», ― объяснил юрист.

Однако по законам Украины ненадлежащее оформление и вручение повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

«Проблема состоит в том, что сама повестка не оспаривается. Даже если будет нарушена процедура или просто впишут имя этого лица, к которому обратились на улицы и проверили документы — к сожалению, обжалование такой повестки не отменяет обязанности явиться в военкомат», ― проинформировал Антон Маринич.

Кто и когда задерживает и доставляет мужчин в ТЦК принудительно

Как объясняет специалист, это может быть сделано для составления постановления о привлечении к административной ответственности за неявку. По процедуре должны действовать следующим образом:

мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время;

глава ТЦК может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен ( правонарушение совершенное в условиях военного положения);

«Чтобы это постановление вынести, должно присутствовать лицо, в отношении которого это дело рассматривается», ― уточняет Маринич.

в случае неявки ТЦК посылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать;

полиция, имея на руках это сообщение, задерживает лицо и доставляет в ТЦК — только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа;

«То есть задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что можно и нужно оспаривать такие действия, и это можно сделать в суде.

«Тут нужен баланс: мужчина должен самостоятельно явиться в военкомат, а не доставляться туда принудительно», — считает эксперт.

Кто может издавать повестки в Украине

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Как отметил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

На работе руководители предприятий, учреждений и организаций должны получить распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение или иной документ, доказывающий их работу в ТЦК.

Ответственность за уклонение от мобилизации

За уклонение мобилизации в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае уклонения от должно врученной повестки об уточнении данных и о прохождении военно-врачебной комиссии предусмотрена административная ответственность. При уклонении от повестки с мобилизационным распоряжением наступает уголовная ответственность.

в соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

статья 336 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период» — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет;

статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки;

по части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 КУАП.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.