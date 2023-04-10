Объявлять новую мобилизацию нет необходимости, Генштаб справляется с компенсацией потерь — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Объявлять новую мобилизацию в Украине сейчас нет необходимости. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi.
Глава Минобороны напомнил, что мобилизацию объявили после начала полномасштабного вторжения России. План мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.
«Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.
Резников добавил, что Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает нехватки в защитниках страны. Министр также отметил, что сейчас Силы обороны комплектуются людьми, которые должны пройти обучение, и Украина благодарна партнерам, которые помогают с подготовкой военных.
В интервью Алексей Резников также сказал, что, по данным украинской разведки, российский режим готов принести в жертву своим безумным целям и 3 миллиона человек.
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