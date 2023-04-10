Объявлять новую мобилизацию нет необходимости, Генштаб справляется с компенсацией потерь — Резников

10 апреля, 22:37
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Объявлять новую мобилизацию в Украине сейчас нет необходимости. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi.

Глава Минобороны напомнил, что мобилизацию объявили после начала полномасштабного вторжения России. План мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.

Видео дня

«Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Читайте также:

Резников добавил, что Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает нехватки в защитниках страны. Министр также отметил, что сейчас Силы обороны комплектуются людьми, которые должны пройти обучение, и Украина благодарна партнерам, которые помогают с подготовкой военных.

В интервью Алексей Резников также сказал, что, по данным украинской разведки, российский режим готов принести в жертву своим безумным целям и 3 миллиона человек.

Читайте также:
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Военное положение Министерство обороны Украины Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X