Объявлять новую мобилизацию нет необходимости, Генштаб справляется с компенсацией потерь — Резников 10 апреля, 22:37 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Объявлять новую мобилизацию в Украине сейчас нет необходимости. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi.

Глава Минобороны напомнил, что мобилизацию объявили после начала полномасштабного вторжения России. План мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.



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«Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Резников добавил, что Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает нехватки в защитниках страны. Министр также отметил, что сейчас Силы обороны комплектуются людьми, которые должны пройти обучение, и Украина благодарна партнерам, которые помогают с подготовкой военных.

В интервью Алексей Резников также сказал, что, по данным украинской разведки, российский режим готов принести в жертву своим безумным целям и 3 миллиона человек.