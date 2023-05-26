Трагические исключения или более широкая проблема? СМИ рассказали истории украинских мобилизованных, которые оказались на фронте без подготовки: что говорят в ВСУ 26 мая, 15:40 Сюжет Украинские военнослужащие под Бахмутом, 23 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Сразу несколько влиятельных мировых СМИ рассказали об отдельных историях мобилизованных украинских военнослужащих, которые после минимальной подготовки оказались в горячих участках фронта на востоке Украины, в частности в Бахмуте.

25 мая такие репортажи обнародовали:

американская газета The Wall Street Journal (36 часов в Бахмуте: отчаянный бой подразделения, пытавшегося сдержать россиян )

) украинская служба ВВС ( «Один день обучения — и ты в боевой бригаде». Действительно ли мобилизованные в ВСУ без подготовки оказываются на фронте).

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Что выявили эти расследования, являются ли такие случаи массовыми или эпизодическими и что говорят о подготовке мобилизованных в командовании ВСУ — в обзоре NV.

«Бахмут научит»: о чем идет речь в материалах WSJ и ВВС

Оба издания приводят примеры историй военнослужащих ВСУ, которые через короткое время после мобилизации оказались в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр.

В начале мая полковник Павел Палиса, командир этой бригады, рассказывал, что ее военные ведут тяжелые бои за Бахмут с августа 2022 года почти непрерывно, за исключением короткой зимней паузы.

«Когда в январе этого года после короткого перерыва воины бригады снова заходили в город, казалось, что нам удастся продержаться всего несколько недель — кремлевские вояки не жалели ни собственных людей, ни боеприпасов, просто сравнивали город с землей, лишая людей родного дома. Но прошло уже четыре месяца, а мы все еще здесь», — такие слова Палисы приводил украинский Милитари Медиа Центр 2 мая, за несколько недель до того, как Евгений Пригожин заявил о якобы полном захвате Бахмута. Тогда же Павел Палиса отмечал, что «тяжелая оборона Бахмута дает время нашим вновь созданным подразделениям для обучения и подготовки к будущим контрнаступательным действиям».

Истории военных, с которыми поговорили журналисты WSJ и ВВС, касаются более раннего периода боевых действий на Бахмутском направлении, в основном это февраль-март 2023 года — период самых тяжелых боев за город.

Wall Street Journal рассказывает о группе из 16 мужчин, мобилизованных преимущественно в феврале 2023 года и в основном не имевших предварительного боевого опыта. В том же месяце они оказались в самом пекле боев за Бахмут и получили задание защищать позиции в городских кварталах. В течение 36 часов после захода на позиции 11 из этих 16 мужчин, как утверждают журналисты издания, были либо убиты, либо попали в плен.

По данным WSJ, большинство участников этой группы были малообеспеченными мужчинами из сел Харьковской области. Многие из них до мобилизации не имели постоянного места работы, работали разнорабочими либо посменно на заводах Харькова. После мобилизации их включили в состав 5-й роты 93-й бригады ВСУ.

Далее, как пишет издание, события разворачивались так:

16 февраля мобилизованных вывезли автобусом из Харькова на базу бригады в 2,5 часа езды на юг от города;

18 февраля мужчин разместили в Константиновке — крупнейшем городе рядом с Бахмутом, который расположен в 26 км от него;

утром 21 февраля старшина роты сообщил мобилизованным о приказе отправить в Бахмут несколько групп по шесть человек, вечером того же дня первые группы заняли позиции в городе.

На тот момент, пишет WSJ, российские оккупанты приближались к реке, разделяющей город, и оказывали давление на украинских защитников, вынужденных обороняться под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами.

Среди украинских мобилизованных, которые оказались в Бахмуте уже 21 февраля, был Владислав Юдин, бывший осужденный родом из Луганска. Он заявил командиру, что никогда не держал оружие в руках и, как утверждают журналисты, услышал в ответ: «Бахмут тебя научит». В первый же вечер боев группа Юдина, занявшая позицию в одной из многоэтажек, понесла потери на его глазах.

В соседнем доме менее чем в 300 м от них мобилизованный фермер Сергей Пугасий тоже видел, как рядом с ним погибли командир группы и еще один солдат. Пугасий оказался в плену, однако был освобожден в середине апреля в результате обмена. Почти два месяца его удерживали на оккупированной части Луганской области. Пугасий считает, что от расстрела в плену его спас сверхкороткий срок службы в ВСУ. Мужчина рассказывает, что россияне обратили внимание на дату мобилизации в его военном билете — менее чем за неделю до плена. Оккупанты переспросили, сколько времени он воевал, а Пугасий ответил, что всего сутки. По словам украинца, в ответ он услышал предупреждение, что если попадет в руки россиянам еще раз, то живым из плена не выйдет.

Еще один мобилизованный из этой группы, безработный отец троих детей Алексей Малковский (возраст детей WSJ не уточняет), рассказал изданию, что впервые в жизни выстрелил из гранатомета именно на передовой в Бахмуте. Он не попал в цель, тогда как в стену многоэтажки рядом с ним прилетел выстрел из российского РПГ. Мужчина был контужен, однако успел выбежать из здания и спрятаться в огороде рядом. Когда же после захода солнца он снова вернулся на позицию в дом, то нашел там тела двух погибших побратимов.



В то же время, рассказывая о подготовке к службе в ВСУ во время полномасштабного вторжения, WSJ признает: «Подавляющее большинство мобилизованных в Украине проходят как минимум минимальную подготовку, а случаи, когда неподготовленным людям приказывают воевать, не являются распространенными».

Издание также предполагает, что перед ожидаемым контрнаступлением командование ВСУ стремится сохранить лучше подготовленные силы, в частности обученные и оснащенные на Западе бригады, ведь «итоговый успех или провал стратегии Украины в Бахмуте будет зависеть от результатов большего наступления».

В подтверждение такого предположения WSJ привела мнение Бена Ходжеса, бывшего командующего армии США в Европе. «Если вы можете избежать необходимости перебрасывать свои решающие боевые силы куда-то вроде Бахмута, что имело бы долгосрочное негативное влияние на все контрнаступление в целом, то вы так и сделаете. Конечно, за это также придется заплатить высокую цену», — подчеркнул Ходжес.

В материале украинской службы ВВС говорится о группе военных из охранной роты Деснянского центра комплектования и социальной поддержки в Киеве, которые также оказались на передовой через короткое время после мобилизации.

Об этом случае журналистам рассказал Виктор (имя изменено), ІТ-специалист без военного опыта, который пошел служить в конце марта 2023 года, получив повестку. После мобилизации врачи 38-го объединенного учебного центра Воздушных сил, куда попал новичок, признали его непригодным к военной подготовке по состоянию здоровья и физической формы, в частности из-за недостаточного веса. Так Виктор оказался в охранной роте одного из бывших военкоматов Киева. Через три недели, в течение которых у него был лишь один учебный день (стрельба с позиции лежа), военного и его коллег отправили служить в 93-ю бригаду на восток Украины.

Именно там они начали проходить обучение: по словам Виктора, в пункте непосредственной дислокации недавние мобилизованные «ходили целый день в полной экипировке». «После нескольких дней физических нагрузок я начал терять сознание», — рассказывает мужчина. Он утверждает, что в тогда в схожей ситуации оказались по крайней мере восемь мобилизованных из роты охраны Деснянского ТЦК в Киеве.

ВВС пообщалась с пятью из них на условиях анонимности. Лишь один из этих мобилизованных имел военный опыт в прошлом — год срочной службы. Одному из мужчин пришлось побывать на «нулевых» позициях в Бахмуте.

В итоге они самовольно покинули часть и обратились к командованию, чтобы им предоставили возможность пройти полноценное обучение и восстановиться на службе.

Как реагируют в Вооруженных силах Украины на подобные случаи

WSJ пишет, что в ответ на запрос издания в Минобороны Украины опровергли отправку военных в Бахмут без подготовки. В частном порядке один из офицеров 93-й бригады ВСУ заявил журналистам американского издания, что не слышал о подобных случаях в своей части. «Если такое случается, это неправильно», — подчеркивает он.

В 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр, которой касаются большинство описанных выше примеров, ВВС объяснили, что за подготовку мобилизованных должны отвечать учебные центры. И лишь после обучения те должны направлять новичков в боевые бригады, если эти бригады нуждаются в пополнении. Поэтому вопрос об обучении следует адресовать командованию Сухопутных войск, объяснили в бригаде.

От имени Сухопутных войск ВВС ответило управление по связям с общественностью ВСУ. Там напомнили, что в марте 2023 года, когда произошли описанные журналистами случаи, подразделения 93-й бригады Холодный яр действительно вели тяжелые бои с россиянами на Бахмутском направлении.

«Ситуация требовала неотложного усиления личным составом, — ответили в управлении, — Военные, которые не прошли надлежащей подготовки, не направляются сразу на линию боевого соприкосновения, а проходят адаптацию и дополнительную практическую подготовку в подразделениях второго эшелона», — заверили в ВСУ.

Кроме того, старший сержант одной из бригад ВСУ, который отвечал за дополнительную практическую подготовку мобилизованных в своем предыдущем подразделении и участвовал в контроле обучения на полигонах ВСУ, в комментарии ВВС напомнил, что «потребности в мобилизации диктует фронт», и сейчас волна мобилизованных отличается от ситуации в начале большого вторжения РФ.

«Когда началась война, на фронт пошли мотивированные и подготовленные, кто хорошо понимал, что происходит. С весны до осени 2022-го наступило время мотивированных, но неподготовленных добровольцев и мобилизованных. И потом уже наступило время немотивированных и неподготовленных. И как раз на этом этапе начало увеличиваться предложение обучения от центров подготовки. От них есть обратная связь, качество обучения подтянется», — убежден он.

Этот же военный, который общался с ВВС на условиях анонимности заверил, что в его бригаде инструкторской работе уделяют большое внимание, привлекая к ней опытных бойцов. «В нашем подразделении каждый мобилизованный, независимо от предварительной подготовки, проходит минимум 10 дней базовой военной подготовки. Вечером после обучения — беседы, анализируем их действия. Инструкторы оценивают. Нам нужны воины. Мы не заинтересованы, чтобы после первого обстрела человек сбежал или погиб», — говорит старший сержант.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ по просьбе ВВС прокомментировали жалобы отдельных военных на то, что часть времени, предназначенного на подготовку мобилизованных, якобы тратят нецелесообразно. В частности военнослужащий Антон (имя изменено), которого летом 2022 года отправили в 38-й учебный центр ВС ВСУ, рассказал о следующем: «Общевойсковая подготовка у нас была качественная, на самом высоком уровне. Нас не снимали с занятий. А вот во время профессиональной подготовки отправляли убирать территорию, рыть блиндажи и траншеи, красить стены». В ответ на это в Воздушных силах отметили, что мобилизованных могут привлекать к поддержанию порядка во время их суточных нарядов, и это не противоречит внутреннему уставу службы ВСУ.

Что еще известно о подготовке мобилизованных в ряды ВСУ

Во время действия военного положения в Украине повестки получают все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. После уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии их могут мобилизовать. Однако перед отправкой на фронт военные должны пройти обучение.

«Граждане, которые ранее не проходили военную службу, обязательно направляются на подготовку в учебные центры. Это минимум месяц, если более сложная специальность, то добавляем минимум две недели, а то и месяц, а то и 2,5 месяца. Это индивидуальная подготовка», — объяснял еще в декабре 2022 года начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге в Media Center Ukraine.

Кроме этого, мобилизованные военные затем проходят также коллективную подготовку.

«То есть когда военнослужащий попадет в подразделение, и это подразделение готовится к привлечению в зону боевых действий. С этим подразделением также проводятся занятия на полигонах и других участках местности», — пояснил Горбач.

В командовании ВСУ отмечают, что в целом такая подготовка (индивидуальная + коллективная) «может занять от двух и трех месяцев и даже больше».

Боевое слаживание и подготовку на полигонах в обязательном порядке проходят даже те, кто уже имеет какой-то опыт службы и привлекается к выполнению боевых задач.

Срок подготовки мобилизованных военных-десантников также составляет 1−2 месяца, подтверждал весной 2023 года заместитель начальника штаба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак на брифинге в Military Media Center.

По его словам, ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт в боевые действия без прохождения обучения.

В апреле 2023 года Командование Сил территориальной обороны ВСУ быстро отреагировало на ситуацию, когда защитник Украины Михаил Чокнадий опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что к ним на Бахмутское направление якобы перебросили бойцов без подготовки, в частности многодетного отца.

Тогда в подразделении провели проверку озвученных фактов, а заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что после мобилизационного распоряжения военнослужащие ТРО обязательно проходят подготовку в учебных центрах. В зависимости от состояния здоровья бойцы могут также проходить подготовку в батальонах резерва.

Срок профессиональной подготовки зависит от специальности, а в часть военнослужащего направляют после того, как он закончит обучение и получит необходимые навыки.



Все случаи несоблюдения, когда порядок подготовки военнослужащих нарушается или не соблюдается, «изучаются Командованием Сил ТрО ВСУ и принимаются меры по их недопущению», заверила Маляр.

Она напомнила, что получить консультацию о подготовке мобилизованных или сообщить о нарушениях можно:

на горячую линию Командования сил ТрО 0 800 507 028.

на горячую линию Минобороны 0 800 500 442.

Чтобы ведомство могло оперативно разобраться с проблемой, защитник или его родственники должны назвать:

имя и фамилия мобилизованного,

номер части, в которую его направили,

территориальный центр комплектации, который мобилизовал военного.