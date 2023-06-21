В Украине хотят изменить законодательство, чтобы освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов 21 июня, 17:53 В Украине работают над вопросом, как внести соответствующие изменения в закон (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украина рассматривает возможность внесения изменений в законодательство, чтобы бронировать от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов (работники, которые в конкретных проектах в определенные сроки решают поставленные задачи).

Об этом рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference, сообщает DOU.

Сметанко отметил, что ІТ-отрасль в Украине является одной из самых мощных и важных в Украине.

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«Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы», — подчеркнул он.

По его словам, в законе прописано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Сейчас министерство работает над вопросом, как внести соответствующие изменения в закон.

«Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне», — заявил Сметанко.

Он также добавил, что в прошлом году много заявок возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана точнее, а предприятию достаточно подпадать под три критерия, чтобы считаться критически важным.

В феврале заместитель министра экономики Игорь Фоменко сообщил, ФОПы айти специалистов и гиг-контракторы могут иметь право на бронирование от мобилизации. Однако позже в Минцифрах опровергли это утверждение.