Во время всеобщей мобилизации. Мужчины каких профессий имеют право выезжать за границу 7 июня, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Кто из мужчин может легально уехать за границу во время войны в Украине (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

В Украине во время военного положения объявлена общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины не имеют права выезжать за границу. Рассказываем, для каких категорий лиц есть исключения.

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В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. В отличие от мужчин, женщин специалистов смогут мобилизовать исключительно в случае необходимости. Женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно с согласия, а также для женщин нет ограничений по выезду за границу во время военного положения. Некоторые категории мужчин также имеют право выезжать из Украины, если они подпадают под категории, определенные законом, а также имеют разрешение на выезд, полученное в связи с профессиональной деятельностью.

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Мужчины каких профессий могут выезжать за границу во время войны в Украине

Согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, возможность выехать за пределы Украины имеют военнообязанные:

Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины.Для выезда они должны иметь с собой документы о служебной командировке.

Также недавно Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о правилах пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста. Теперь с целью работы вправе выезжать за границу еще несколько категорий военнообязанных граждан Украины:

Работники железной дороги. Выезд разрешен работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Решение о выезде за пределы Украины работников предприятий железнодорожного транспорта принимается:

Мининфраструктуры — в отношении работников АО Украинская железная дорога и предприятий железнодорожного транспорта, относящихся к сфере управления;

областными, Киевской городской военными администрациями по местонахождению таких предприятий — работников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности.

Железнодорожники могут находиться за границу не больше 6 месяцев.

Водители. Во время военного положения разрешено пересечение границы водителями, перевозящими медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований, а также населения Украины, при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины и при наличии информации о лице соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Решение о выезде за пределы Украины водителей принимают Мининфраструктуры или военные администрации, при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Также разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. В таком случае пересечение государственной границы возможно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше. Укртрансбезопасность проводит проверку информации о транспортном средстве на основе данных, содержащихся в Едином государственном реестре транспортных средств, и вносит соответствующие данные в Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности.

Водителям можно непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней. Водители компаний, имеющих транспортные лицензии, могут находиться за границей до 45 календарных дней, но это возможно только на транспортном средстве, полное количество которого составляет 3500 килограммов и более.



Спортсмены. Разрешен выезд за границу:

спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

тренеров из состава национальных сборных команд;

спортивных судей и других специалистов, обеспечивающих, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и т.д. подготовки спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины.

Подтверждающими документами являются решения Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия. Члены национальных сборных Украины могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней. Срок пребывания за границей может быть увеличен, если указанные лица будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другой стране, которое начинается в течение 10 рабочих дней со дня завершения предыдущего спортивного мероприятия.

Напомним, ранее в ВР внесли законопроект в котором предложили лишать гражданства военнообязанных мужчин, которые во время военного положения выехали в Россию, которые являются военнообязанными (по возрасту и состоянию здоровья) и уехали за границу и без уважительных причин и не вернулись назад в течение 30 дней и которые письменно отказались от призыва (мобилизации) на военную службу.

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