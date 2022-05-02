«Может быть продлена»: командование ВСУ рассказало о ходе мобилизации 2 мая, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Решение о продлении мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте (Фото:Повернись живим)

Командование Вооруженных сил Украины допускает продление всеобщей мобилизации после истечения трехмесячного срока с 24 февраля в случае возникновения такой необходимости.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом во время пресс-конференции в понедельник, 2 мая, сообщил начальник управления персонала штаба Сухопутных войск Роман Горбач.

Видео дня

«Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период, и если надо будет дальше пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации», — пояснил он.

При этом Горбач отметил, что за более чем два месяца с начала полномасштабного вторжения РФ количественные и качественные показатели мобилизации «выполнены на 100%».

«Мобилизация продолжается, но продолжается в значительно меньшем темпе, потому что в конце февраля и начале марта в большой степени был укомплектован боевой компонент как ВСУ, так и других сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование воинских частей. То есть сейчас темпы намного ниже, но мобилизация идет согласно плану», — заявил военный чиновник.

Он также подчеркнул, что эта мобилизация отличается от той, которая была в 2014 году.

«Это гораздо более мотивированные люди. Мотивация действительно высока. Да, есть уклоняющиеся люди, но их очень мало и на общую картину они не влияют», — рассказал Горбач, добавив, что, кроме людей с боевым опытом сейчас мобилизуют и тех, кто проходил военную службу или учебные сборы в мирное время.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.