На фоне мобилизации. В Украине запрет на поступление мужчин в вузы возможен, но сейчас не рассматривается — нардеп 27 апреля, 12:47 Украинский военный (Фото:www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Информация о том, что планируют запрет на поступление мужчин в вузы в связи со случаями фиктивных поступлений во избежание мобилизации, не соответствует действительности, заявила нардеп, глава профильного подкомитета комитета Юлия Гришина.

«Пока это все слухи, которые ходят телеграмм-каналами. Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты», — сказала она в комментарии Радио Свобода.

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По ее словам, запрет на получение образования мужчинам нелогичен и такого закона, по ее мнению, не может быть, поскольку это дискриминация.

Нардепка добавила, что нельзя запрещать мужчинами высшее образование только потому, что они могут получить повестку.

В то же время Гришина добавила, что с правовой точки зрения запрет на получение высшего образования мужчинами возможен, поскольку на период действия военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины.

По ее словам, он непосредственно включает в себя и права на получение образования, однако в комитете образования и науки пока нет никакой законодательной инициативы по этому поводу.

В понедельник, 24 апреля проект расследований Наші гроші Львів обнародовал материал, в котором указал на рост числа студентов-контрактников в украинских вузах, в частности, мужчин от 30 до 50 лет.

Журналисты связали это с тем, что получение высшего образования дает отсрочку от мобилизации.

По информации расследователей, украинские вузы фиксируют небывалый прирост студентов-контрактников. По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин — то на 82%. В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло в десять раз и больше.