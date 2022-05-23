«Учитывать добровольную готовность». Получат ли ФЛПы и волонтеры в Украине отсрочку от военной службы
В Украине предлагают предоставить отсрочку от военной службы предпринимателям и определенным категориям рабочих (Фото:Служба безопасности Украины via Facebook)
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа. В связи с этим в Верховной Раде предложили предоставить некоторым категориям граждан возможность отсрочки от военной службы.
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17 мая трое депутатов от партии Слуга Народа внесли в Верховную Раду законопроект №7381, согласно которому в Украине хотят предоставить отсрочку от призыва на военной службе некоторым категориям граждан, а именно:
- ФЛПам;
- волонтерам;
- водителям, перевозящим гуманитарные грузы;
- работникам оборонного, агропромышленного комплексов и всем официально трудоустроенным на ныне действующих предприятиях.
Также при установлении на военную службу граждан Украины в законопроекте рекомендуется: «учитывать, прежде всего, морально-волевые качества кандидата на призыв (мобилизацию), письменное подтверждение добровольной готовности с оружием в руках защищать Родину, а также выводы военно-врачебной комиссии о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы»;
В то же время, в законопроекте указаны категории лиц, которых предлагают лишить гражданства Украины:
- граждане, которые во время военного положения выехали в страну, которая совершает военную агрессию против Украины (Россию);
- военнообязанные (по возрасту и состоянию здоровья) граждане, которые уехали за границу без уважительных причин и не вернулись обратно в течение 30 дней;
- граждане, письменно отказавшиеся от призыва (мобилизации) на военную службу.
Также в тексте законопроекта говорится о запрете на принудительное отчуждение транспортного средства, если:
- оно единственное в собственности гражданина (или семьи);
- если оно используется для осуществления официально оформленной предпринимательской деятельности;
- если оно используется для перевозки гуманитарной помощи.
Эти ограничения не касаются случаев, когда зафиксировано и доказано, что владелец/водитель осуществлял управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Позже в своем телеграмм-канале уполномоченая Верховной Рады в Конституционном Суде Украины, народный депутат фракции Слуга народа Ольга Совгиря сообщила, что законопроект № 7831 не будет рассматриваться:
"Законопроект №7381 о лишении гражданства за невозвращения из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом. Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией возобновлен».
Напомним, ранее мы говорили, какая ответственность предусмотрена за уклонение от мобилизации во время войны в Украине.
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