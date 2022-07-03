Если возникли законные основания. Могут ли освободиться от службы мобилизованные

3 июля, 07:13
Мобилизация в Украине (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Мобилизация в Украине (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Украине во время военного положения действует всеобщая мобилизация, когда в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан страны. Время от времени украинцы жалуются, что повестки получают те, кто имеет законное право на отсрочку.

Правозащитная организация Юридическая сотня заявила, что с июня 2022 еще одна категория военнообязанных имеет право на отсрочку от мобилизации: «Внимание! Появилось новое основание для отсрочки – для соискателей и научно-педагогических работников профессиональной (профессионально-технического) образования, согласно Закону от 14.04.2022 № 2196-IX, который вступил в силу 12.06.2022». Об этом они рассказали в своем Facebook.

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Также в комментариях к сообщению организация объяснила, может ли уволиться лицо, имеющее на это законное право согласно перечню оснований для получения отсрочки, но уже мобилизованное в армию.

«А если [лицо] уже призвали и [он] служит, уволиться нельзя, если есть одно из перечисленных оснований?» — поинтересовалась одна из пользователей.

Может ли уже мобилизованный человек получить отсрочку (Фото: facebook.com/yursotnya)
Может ли уже мобилизованный человек получить отсрочку / Фото: facebook.com/yursotnya

Правозащитники ответили, что нет, не может, а также привели основания, которые дают право мобилизованным военнослужащим на увольнение до объявления демобилизации согласно пункту 2 части 4 статьи 26 О О воинской обязанности и военной службе , а именно:

а) по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам ( если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

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  • в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа. ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии оклада здравоохранения; в связи с наличием жены ( супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход; военнослужащие-женщины - в связи с беременностью;
  • военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;
  • военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет.
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"Если нет ни одного из оснований, определенных в перечне выше, то уволиться можно только после объявления демобилизации", - сообщила Юридическая сотня.

Напомним, недавно в Украине появился законопроект, согласно которому отсрочку от службы в армии во время всеобщей мобилизации планируют предоставить еще одной категории граждан.

Ранее НВ объяснял, кто может получить отсрочку от призыва и нужно ли для этого появляться в ТЦК. Также адвокат объяснил, что делать, если лицу отказывают в законной отсрочке.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Призыв Война в Украине

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