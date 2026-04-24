«10 из 30 проектов готовы к запуску». Федоров заявил о подготовке реформы по улучшению условий рекрутинга и службы

24 апреля, 13:26
Google Читайте NV в Google
Михаил Федоров назвал 30 своих достижений за три месяца на посту министра обороны (Фото: FEDOROV via Telegram)

Михаил Федоров назвал 30 своих достижений за три месяца на посту министра обороны (Фото: FEDOROV via Telegram)

Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в пятницу, 24 апреля.

«Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали — позже», — сообщил он.

Реклама

Федоров назвал 30 своих достижений за три месяца на посту министра обороны.

Среди них — блокирование Starlink у россиян, создание командования «малой» противовоздушной обороны, обновление структуры Минобороны и рекордные закупки дронов.

Министр напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил ему как можно быстрее трансформировать систему, чтобы ускорить остановку врага в небе и на земле и истощить его экономику.

Читайте также:
«Документ у меня на столе». Разговор с Романом Костенко об изменениях, которые ожидают мобилизацию и ТЦК

23 февраля Федоров заявил, что продолжается работа над комплексной реформой мобилизации в Украине.

25 марта он сообщил, что обсудил проблемные вопросы и изменения для военнослужащих со штурмовиками и пехотинцами 13 подразделений Сил обороны, которые выполняют сложные задачи на фронте.

«Вместе провели краштест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию», — отметил министр обороны

Читайте также:
«Кое-что Зеленскому не слишком понравилось». Как Федоров должен изменить мобилизацию и почему эта версия реформы «вряд ли всех устроит» — Рейтерович

7 апреля председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что комплексная реформа мобилизации в Украине уже на финальном этапе подготовки. В частности, планируется урегулирование вопроса о людях, которые находятся в розыске ТЦК и СП.

По словам Арахамии, сначала Федоров представит концепцию в комитете, а следующим шагом станет презентация для фракций и групп, ведь реализация требует изменений в законодательстве.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Михаил Федоров Минобороны Украины Мобилизация в Украине Рекрутинг ТЦК и СП

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies