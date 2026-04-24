«10 из 30 проектов готовы к запуску». Федоров заявил о подготовке реформы по улучшению условий рекрутинга и службы

Михаил Федоров назвал 30 своих достижений за три месяца на посту министра обороны (Фото: FEDOROV via Telegram)

Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в пятницу, 24 апреля.

«Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали — позже», — сообщил он.

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Федоров назвал 30 своих достижений за три месяца на посту министра обороны.

Среди них — блокирование Starlink у россиян, создание командования «малой» противовоздушной обороны, обновление структуры Минобороны и рекордные закупки дронов.

Министр напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил ему как можно быстрее трансформировать систему, чтобы ускорить остановку врага в небе и на земле и истощить его экономику.

23 февраля Федоров заявил, что продолжается работа над комплексной реформой мобилизации в Украине.

25 марта он сообщил, что обсудил проблемные вопросы и изменения для военнослужащих со штурмовиками и пехотинцами 13 подразделений Сил обороны, которые выполняют сложные задачи на фронте.

«Вместе провели краштест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию», — отметил министр обороны

7 апреля председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что комплексная реформа мобилизации в Украине уже на финальном этапе подготовки. В частности, планируется урегулирование вопроса о людях, которые находятся в розыске ТЦК и СП.

По словам Арахамии, сначала Федоров представит концепцию в комитете, а следующим шагом станет презентация для фракций и групп, ведь реализация требует изменений в законодательстве.