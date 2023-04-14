Отпуска военным в Украине. Кто из военных может получить до 20 дней дополнительного отпуска 14 апреля, 19:18 Мобилизация в Украине: кому и насколько могут увеличить отпуск в 2023 году (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения военнослужащие имеют ограниченные возможности уходить в отпуск. Депутаты могут увеличить военным продолжительность отпусков во время службы в Силах обороны Украины во время военного положения в 2023 году.

Военное положение и мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Мобилизированные военные имеют ограниченный список оснований для увольнения во время военного положения, поэтому увидеться с семьей могут во время отпуска, который законом предоставляется на срок до 10 дней.

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Коллектив авторов подал в Верховную Раду законопроект №9205 о предоставлении отпусков военнослужащим во время действия военного положения может увеличить количество дней отпуска до 40 в год.

«На данный момент отпуска для военнослужащих очень ограничены, а война истощает людей. Им нужен отдых и физический и психологический», ― объяснил инициатор законопроекта нардеп Алексей Гончаренко.

Законом Украины от 1.12.2022 № 2822-IX внесены изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которые предусматривают дополнительные гарантии предоставления отпусков для военнослужащих, в том числе для мобилизованных (закон вступил в силу 23 декабря 2022 года).

Таким образом, согласно Закону в особый период (во время военного положения) военнослужащим могут предоставляться два вида отпусков:

часть ежегодного основного отпуска;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска предоставляется в строгих условиях:

один раз в год;

при одновременном отсутствии в пределах 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Каждый отпуск может предоставляться продолжительностью до 10 дней, однако они не соглашаются с командиром, поэтому продолжительность может быть не более 10 дней, но меньше.

Кто получит отпуск до 40 дней

Законопроект 9205 предусматривает изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей по предоставлению отпусков военнослужащим во время действия военного положения.

Таким образом, законопроект предлагает установить ежегодные обязательные отпуска, отпуска по семейным обстоятельствам, а также по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия для всех военнослужащих, проходящих следующие виды службы:

срочная военная служба;

военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период;

военная служба по контракту лиц рядового состава;

военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

военная служба ( обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;

обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений; военная служба по контракту лиц офицерского состава;

военная служба по призыву лиц офицерского состава;

военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Как увеличатся размеры отпусков для военнослужащих:

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, а также каждая из частей ежегодного основного отпуска предоставляется продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одно конец;

ежегодный основной отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения

Таким образом, военнослужащие срочной службы получат отпуск продолжительностью 20 дней во время военного положения, военные другого типа службы получат до 40 дней отпуска вместо максимального 20-дневного.