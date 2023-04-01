Новые правила мобилизации в Украине. Кому из мужчин разрешили выезд за границу с 1 апреля во время военного положения

1 апреля, 15:26
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Выезд мужчин за границу — кто имеет право покидать Украину с 1 апреля во время военного положения (Фото:ЛБ)

Выезд мужчин за границу — кто имеет право покидать Украину с 1 апреля во время военного положения (Фото:ЛБ)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения законом запрещен выезд военнообязанных мужчин за границу — они могут получить повестку в любом публичном месте и быть мобилизованными. Рассказываем, кому из мужчин разрешен выезд за границу законом с 1 апреля 2023 года.

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Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Во время военного положения украинские мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу, потому что считаются военнообязанными. Однако Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регулируют возможность для выезда за границу некоторым категориям мужчин – госслужащим, некоторым специалистам по профессии, больным и в соответствующем семейном состоянии.

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В течение 2022-2023 уже были внесены изменения в законодательство, которые корректировали категории мужчин, которые могут покинуть Украину и условия, при которых это возможно. В частности, госслужащие могли покидать страну для отпуска и в командировку, однако теперь отпуска госслужащим за границей запретили.

В общей сложности 4 категории мужчин могут выезжать за границу без помех. Приводим также список, кому из мужчин разрешен выезд за границу по семейному состоянию, состоянию здоровья или профессии.

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Какие мужчины могут уехать за границу без ограничений

Беспрепятственно могут выезжать за границу такие украинские мужчины:

  • мужчины до 18 лет и от 60 лет;
  • мужчины, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;
  • мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;
  • мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Выезд мужчин за границу ― кто имеет право с 1 апреля 2023 года

По состоянию здоровья

  • граждане с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
  • граждане, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК;
  • граждане из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
  • граждане с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/организациях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
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По профессии

  • работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
  • члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал в командировку или на обучение;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
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Госслужащие

При наличии соответствующих документов, оформленных в соответствии с законом, разрешающих выезд за границу в командировку:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
  • руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • Председатель и члены Счетной палаты;
  • Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
  • народные депутаты Украины;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  • Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
  • Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
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По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

  • при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
  • при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
  • одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Муж:

  • если родственники супруги нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и муж обеспечивает и заботиться об этом члене семьи, что подтверждается документами;
  • если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Студенты колледжей, технических училищ, вузов, аспиранты и докторанты имеют отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизации, однако летом 2023 студентам, поступившим в иностранные вузы, запретили выезд за границу. Также выезд за границу запрещен всем мужчинам, имеющим отсрочку для обучения, занятия наукой или преподавания.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выезд за границу Война России против Украины

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