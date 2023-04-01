Новые правила мобилизации в Украине. Кому из мужчин разрешили выезд за границу с 1 апреля во время военного положения 1 апреля, 15:26 Выезд мужчин за границу — кто имеет право покидать Украину с 1 апреля во время военного положения (Фото:ЛБ)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения законом запрещен выезд военнообязанных мужчин за границу — они могут получить повестку в любом публичном месте и быть мобилизованными. Рассказываем, кому из мужчин разрешен выезд за границу законом с 1 апреля 2023 года.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Во время военного положения украинские мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу, потому что считаются военнообязанными. Однако Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регулируют возможность для выезда за границу некоторым категориям мужчин – госслужащим, некоторым специалистам по профессии, больным и в соответствующем семейном состоянии.

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В течение 2022-2023 уже были внесены изменения в законодательство, которые корректировали категории мужчин, которые могут покинуть Украину и условия, при которых это возможно. В частности, госслужащие могли покидать страну для отпуска и в командировку, однако теперь отпуска госслужащим за границей запретили.

В общей сложности 4 категории мужчин могут выезжать за границу без помех. Приводим также список, кому из мужчин разрешен выезд за границу по семейному состоянию, состоянию здоровья или профессии.

Какие мужчины могут уехать за границу без ограничений

Беспрепятственно могут выезжать за границу такие украинские мужчины:

мужчины до 18 лет и от 60 лет;

мужчины, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Выезд мужчин за границу ― кто имеет право с 1 апреля 2023 года

По состоянию здоровья

граждане с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

граждане, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК;

граждане из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

граждане с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие ( находящиеся) в учреждениях/организациях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

По профессии

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

Госслужащие

При наличии соответствующих документов, оформленных в соответствии с законом, разрешающих выезд за границу в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Муж:

если родственники супруги нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и муж обеспечивает и заботиться об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Студенты колледжей, технических училищ, вузов, аспиранты и докторанты имеют отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизации, однако летом 2023 студентам, поступившим в иностранные вузы, запретили выезд за границу. Также выезд за границу запрещен всем мужчинам, имеющим отсрочку для обучения, занятия наукой или преподавания.