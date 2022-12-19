В Украине не планируется усиление мобилизации после Нового года, в приоритете люди с боевым опытом 19 декабря, 13:19 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине не будет усиления мобилизации после Нового года. В первую очередь призывать продолжат людей с боевым опытом, в частности участников АТО или ООС.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга в понедельник, 19 декабря.

Он отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля. При этом даже с самого начала войны не было никаких волн мобилизации.

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«Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале», — сказал Горбач.

Он также добавил, что количество людей, которых призывают по мобилизации, зависит от обстановки, складывающейся на фронте.

При этом все показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, мобилизация осуществляются планово.

«Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится», — добавил он.

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.

«Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано», — сказал он.

Говоря о мобилизации, Горбач подчеркнул, что в Украине призывают в первую очередь людей с боевым опытом.

«Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок — 1 месяц, а далее в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим», — рассказал он.

Он уточнил, что практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований.

«Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности — стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т. д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше», — добавил Горбач.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в украинских силах достаточно людей для защиты страны от российской агрессии.

14 декабря начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить в связи с изменением ситуации на фронте. Пока таких событий, требующих усиленного призыва большого количества призывников, нет.

Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что продолжение мобилизации в Украине зависит от хода войны и сейчас некорректно делать прогнозы на этот счет.